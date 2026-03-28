Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, au avut un schimb tensionat de replici în cadrul reuniunii miniştrilor de externe G7, pe tema presiunii exercitate de SUA asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina, potrivit unor surse participante la discuţii.

Schimb tensionat de replici între SUA şi UE: "Când vă veţi pierde răbdarea?"

Kallas, cunoscută pentru poziţiile dure împotriva Rusiei, a criticat lipsa unor măsuri suplimentare din partea SUA împotriva Moscovei. Ea a amintit că Washingtonul avertizase anterior că îşi va pierde răbdarea dacă Rusia nu cooperează în procesul de pace. "A trecut un an şi Rusia nu a făcut paşi. Când vă veţi pierde răbdarea?", ar fi întrebat aceasta, relatează Axios.

Rubio a reacţionat iritat, afirmând că SUA depun eforturi pentru a încheia conflictul şi sugerând că aliaţii europeni ar putea prelua iniţiativa dacă consideră că pot gestiona mai eficient situaţia. El a subliniat că Washingtonul susţine Ucraina prin arme şi informaţii, în timp ce menţine canale de dialog cu ambele părţi.

Discuţia tensionată, desfăşurată în faţa altor miniştri de externe, reflectă neîncrederea crescândă între SUA şi aliaţii europeni privind strategia faţă de războiul din Ucraina.

Ulterior, mai mulţi oficiali europeni au insistat pentru continuarea eforturilor diplomatice conduse de SUA, iar Rubio şi Kallas au avut o discuţie separată pentru detensionarea situaţiei.

Departamentul de Stat a descris schimbul drept "franc", specific diplomaţiei, în timp ce Rubio a negat public existenţa unor tensiuni. Contextul indică însă îngrijorări în Europa privind prioritizarea de către SUA a conflictului cu Iranul şi ritmul lent al negocierilor de pace ruso-ucrainene.

