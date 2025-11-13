Șefa diplomației europene, după uriașul scandal de corupție care zdruncină Ucraina: Extrem de regretabil

Scandalul de corupţie din domeniul energetic, care zdruncină în aceste zile Ucraina este "extrem de regretabil", a declarat înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă şi de securitate comună, Kaja Kallas. Oficialul european a subliniat că este important ca autorităţile de la Kiev să trateze cu seriozitate problema.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut tot miercuri destituirea a doi miniştri pe fondul unei anchete privind o presupusă schemă de corupţie în valoare de peste 100 milioane de dolari, ceea ce a provocat un nou val de indignare faţă de guvernare.

Scandal de corupție în Ucraina

"Ei acţionează foarte ferm. Nu este loc pentru corupţie, mai ales acum. Este vorba literalmente de banii poporului destinaţi frontului", a declarat Kallas pe marginea unei reuniuni a miniştrilor de externe ai G7 în Canada. "Cred că este foarte important ca ei să procedeze cu foarte mare rapiditate şi să trateze problema cu foarte mare seriozitate", a insistat Kallas.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile anticorupţie ucrainene au declarat săptămâna aceasta că au reţinut cinci persoane şi au identificat altele două, aflate încă libertate, sub suspiciunea de implicare într-un presupus complot de control al achiziţiilor la agenţia nucleară Energoatom şi la alte întreprinderi de stat.

Cel mai mare scandal de corupţie izbucnit de la începutul războiului în Ucraina intervine în timp ce forţele ucrainene, depăşite numeric şi echipate insuficient, se luptă să respingă înaintarea trupelor ruse pe câmpul de luptă.

Zelenski, al cărui fost asociat de afaceri din cariera sa de actor de comedie se numără printre suspecţi, a declarat într-o intervenţie video că fenomenul de corupţie din sectorul energetic - slăbit de atacurile aeriene regulate ale Rusiei asupra infrastructurii - este "absolut inacceptabil".

La scurt timp după declaraţiile sale, premierul Iulia Sviridenko a cerut parlamentului destituirea ministrului energiei, Svetlana Hrinciuk, şi a celui al justiţiei, Gherman Galuşcenko, predecesorul lui Hrinciuk. Galuşcenko nu a fost identificat printre cei şapte suspecţi despre care s-a anunţat săptămâna aceasta, dar un consilier al său figurează pe această listă. El neagă că ar fi comis vreo infracţiune.

Ministrul Energiei şi-a depus demisia

Cu toate acestea, vocea lui Galuşcenko se afla printre cele auzite într-o conversaţie înregistrată cu unii dintre suspecţii din acest caz, care a fost făcută publică de Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU), potrivit unei surse familiarizate cu acest caz. Ministrul energiei a declarat că şi-a depus deja demisia, negând orice faptă ilegală.

Şefa guvernului ucrainean, într-o postare publicată ulterior pe Telegram, a declarat că guvernul său a luat măsuri pentru a suspenda alţi funcţionari ai Energoatom, printre care un vicepreşedinte, directorul financiar şi juridic şi un înalt funcţionar din cadrul departamentului de achiziţii.

Detalii ale acestei anchete a NABU au apărut treptat prin intermediul unor înregistrări video minuţios pregătite, cu participarea anchetatorului şef. Demonstrarea progreselor în combaterea corupţiei este un element central pentru aspiraţia Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, pe care oficialii o consideră esenţială pentru a ieşi de sub influenţa Moscovei, notează Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰