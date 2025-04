Şeful Pentagonului a trimis informaţii secrete pe un grup de chat cu soţia, fratele şi un avocat. Grupul, creat chiar de Hegseth

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a împărtăşit informaţii detaliate cu privire la viitoarele lovituri americane din Yemen, la 15 martie, într-un grup privat de discuţie pe Signal la care au participat soţia, fratele şi avocatul său personal, scrie The New York Times (NYT), care citează patru surse ce cunosc această situaţie.

Informaţiile împărtăşite de Pete Hegseth pe chat-ul Signal se refereau la orele de zbor pentru avioanele F/A-18 Hornet care îi ţintesc pe rebelii houthi din Yemen. În esenţă, erau aceleaşi planuri de atac pe care le împărtăşise şi pe un chat Signal separat, în aceeaşi zi, şi care l-a inclus din greşeală pe redactorul-şef de la publicaţia The Atlantic.

Soţia lui Hegseth, Jennifer, fostă producătoare la Fox News, nu este angajată a Departamentului Apărării, dar a călătorit cu acesta peste hotare şi au existat critici pentru că şi-a însoţit soţul la întâlniri sensibile cu lideri străini.

Fratele lui Hegseth, Phil, şi Tim Parlatore, care continuă să fie avocatul său personal, au amândoi slujbe la Pentagon, dar nu este clar de ce ei ar trebui să ştie despre viitoarele lovituri militare îndreptate împotriva mişcării Houthi din Yemen.

Articolul continuă după reclamă

Existenţa - despre care nu s-a ştiut anterior - a unui al doilea chat pe Signal în care şeful Pentagonului a împărtăşit informaţii militare extrem de sensibile este cea mai recentă dintr-o serie de evenimente care au pus sub semnul întrebării managementul şi judecata sa într-unul dintre cele mai sensibile posturi ale administraţiei, notează NYT.

Gupul, creat de Peter Hegseth

Spre deosebire de chat-ul în care jurnalistul de la The Atlantic a fost inclus din greşeală, acest al doilea grup de chat a fost creat chiar de către Pete Hegseth. Grupul o includea pe soţia sa şi pe alte circa 12 persoane din cercul său personal şi profesional şi a fost creat în ianuarie, înainte de confirmarea sa ca secretar al apărării, fiind denumit „Defense | Team Huddle” (Apărare | Echipa Huddle). Hegseth şi-a folosit telefonul privat, şi nu pe cel al guvernului, pentru a accesa chat-ul Signal.

Faptul că, după confirmarea lui Hegseth, soţia, fratele şi avocatul său personal au continuat să fie menţinuţi în acest grup de chat - niciunul dintre aceştia neavând vreun motiv aparent de a fi informaţi cu privire la detaliile operaţionale ale unei operaţiuni militare în timp ce aceasta era în curs de desfăşurare - va ridica cu siguranţă şi alte întrebări cu privire la respectarea de către şeful Pentagonului a protocoalelor de securitate, comentează The New York Times.

Grupul de chat dezvăluit de The Atlantic în martie fusese creat de Mike Waltz, consilierul pe probleme de securitate naţională al preşedintelui Trump, pentru ca cei mai înalţi oficiali din domeniul securităţii naţionale din cadrul executivului, precum vicepreşedintele, directorul serviciilor naţionale de informaţii şi Hegseth, să se poată coordona între ei şi cu adjuncţii lor înainte de atacurile SUA. Waltz şi-a asumat responsabilitatea pentru adăugarea din greşeală a lui Jeffrey Goldberg, editorul publicaţiei The Atlantic, în grupul de chat. El îl denumise „grup restrâns Houthi PC”, iniţialele PC referindu-se la prezenţa membrilor „Comitetului Principalilor” din administraţie, care se reunesc pentru a discuta cele mai sensibile şi importante probleme de securitate naţională.

Hegseth a creat grupul de pe Signal separat, iniţial ca un forum pentru discutarea informaţiilor administrative de rutină sau de planificare, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu chat-ul. Acestea au declarat că Hegseth nu folosea de obicei chat-ul pentru a discuta despre operaţiuni militare sensibile şi că nu includea alţi oficiali la nivel de cabinet.

Cine era în grup

Hegseth a împărtăşit informaţii despre atacurile din Yemen în chat-ul „Defense | Team Huddle” aproximativ în acelaşi timp în care a prezentat aceleaşi detalii în celălalt grup de chat de pe Signal, care includea înalţi oficiali americani şi pe jurnalistul de la The Atlantic, au declarat sursele NYT.

Loviturile din Yemen, menite să pedepsească luptătorii Houthi pentru că au atacat nave de marfă internaţionale care treceau prin Marea Roşie, au fost printre primele lovituri militare importante din mandatul lui Hegseth.

După ce The Atlantic a dezvăluit că Hegseth a folosit grupul Signal al lui Waltz pentru a comunica detalii despre lovituri în timp ce acestea erau lansate, administraţia Trump a declarat că nu au fost împărtăşite „planuri de război” sau informaţii clasificate, o afirmaţie care a fost privită cu un scepticism enorm de către experţii în securitate naţională.

În cazul grupului Signal al lui Hegseth, un oficial american a refuzat să comenteze dacă şeful Pentagonului a împărtăşit informaţii detaliate privind ţintele, dar a susţinut că nu a existat nicio încălcare a securităţii naţionale.

Chat-ul „Defense/Team Huddle” a inclus până de curând aproximativ o duzină de consilieri de top ai lui Hegseth, între care Joe Kasper, şeful de cabinet al lui Hegseth, şi Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Au fost de asemenea în grupul respectiv doi consilieri superiori ai lui Hegseth - Dan Caldwell şi Darin Selnick - care de curând au fost acuzaţi de scurgere de informaţii neautorizate şi au fost daţi afară. Caldwell şi Selnick se numără printre cei trei foşti înalţi funcţionari ai Pentagonului care şi-au proclamat nevinovăţia într-o declaraţie publică, sâmbătă, ca răspuns la ancheta privind scurgerea de informaţii care a dus la concedierea lor.

În timp ce chat-ul Signal creat de Waltz pentru funcţionarii de rang înalt ai administraţiei a fost criticat pentru împărtăşirea detaliilor unei operaţiuni militare pe o aplicaţie criptată, dar neclasificată, participanţii - în afară de Goldberg de la The Atlantic, care pare să fi fost adăugat accidental - erau înalţi funcţionari guvernamentali abilitaţi să urmărească evoluţia atacului. Însă unii dintre participanţii la grupul de chat creat de Hegseth nu erau funcţionari care să aibă nevoie să primească informaţii în timp real cu privire la detaliile operaţiunii.

Asistenţii lui Hegseth l-au avertizat să nu folosească Signal

Jennifer Hegseth a atras atenţia prin accesul pe care i l-a oferit soţul ei. Hegseth a adus-o la două întâlniri cu omologi militari străini, în februarie şi la începutul lunii martie, în cadrul cărora au fost discutate informaţii sensibile, după cum a scris The Wall Street Journal.

În ceea ce-l priveşte pe Parlatore, care a fost avocatul personal al lui Hegseth în ultimii opt ani, el a fost numit cu rang de comandant al Marinei în Corpul Judecătorului Avocat General cu aproximativ o săptămână înainte de începerea atacurilor din Yemen. Într-un interviu acordat înainte de a se reîntoarce în armată, Parlatore a declarat pentru The New York Times că va colabora cu biroul dlui Hegseth pentru a îmbunătăţi formarea avocaţilor militari. Fratele lui Pete Hegseth, Phil, lucrează în cadrul Pentagonului ca agent de legătură cu Departamentul de Securitate Internă şi are rang de consilier superior al secretarului apărării.

O persoană familiarizată cu chat-ul a declarat că asistenţii dlui Hegseth l-au avertizat cu o zi sau două înainte de atacurile din Yemen să nu discute astfel de detalii operaţionale sensibile în grupul său de chat Signal, care, deşi criptat, nu este considerat la fel de sigur precum canalele guvernamentale utilizate în mod obişnuit pentru discutarea planificării de război şi a operaţiunilor de luptă extrem de sensibile. Nu a fost clar cum a răspuns la aceste avertismente Pete Hegseth, care este veteran al armatei şi fost prezentator Fox New şi care, înainte de confirmarea sa în ianuarie, nu ocupase niciodată o funcţie guvernamentală la nivel înalt. De altfel, mulţi dintre cei din cercul restrâns al lui Hegseth în primele sale luni la Pentagon erau veterani de luptă cu o experienţă militară profundă, dar cu puţine cunoştinţe directe despre modul în care guvernul funcţionează la cele mai înalte niveluri.

Mai mulţi dintre aceşti membri ai personalului l-au încurajat pe Hegseth să mute chestiunile legate de muncă din chat-ul „Defense | Team Huddle” pe telefonul său guvernamental, dar Hegseth nu a făcut niciodată transferul, potrivit unora dintre persoanele familiarizate cu chat-ul.

Inspectorul general interimar al Pentagonului a anunţat la începutul acestei luni că va investiga dezvăluirile lui Hegseth privind atacul din Yemen de pe chat-ul Signal care i-a inclus pe consilierii de top ai lui Trump. „Obiectivul acestei evaluări este de a determina măsura în care secretarul apărării şi alt angajat al Pentagonului au respectat politicile şi procedurile privind utilizarea unei aplicaţii comerciale de mesagerie pentru afaceri oficiale”, a declarat inspectorul general interimar, Steven Stebbins, într-o scrisoare de notificare adresată lui Hegseth.

Nu este clar, notează NYT, dacă investigaţia lui Stebbins a scos la iveală chat-ul Signal care a inclus-o pe soţia lui Hegseth şi pe alţi consilieri. Stebbins a început verificările ca răspuns la o solicitare bipartizană comună din partea senatorului Roger Wicker din Mississippi, preşedintele republican al Comitetului pentru serviciile armate, şi a democratului de rang înalt al comitetului, senatorul Jack Reed din Rhode Island.

Dincolo de controversa discuţiei pe Signal, biroul lui Hegseth a fost zguduit de concedierile bruşte ale lui Caldwell, lui Selnick şi a lui Colin Carroll, toţi consilieri de top ai secretarului apărării. Aceştia au fost escortaţi din Pentagon săptămâna trecută după ce au fost acuzaţi de scurgere de informaţii sensibile.

Concedieri la Pentagon

Concedierile şi tulburările legate de ancheta inspectorului general au sporit tensiunile şi au provocat discuţii despre mai multe demisii, potrivit unor actuali şi foşti oficiali din domeniul apărării. Printre cei care se gândesc să plece se numără Kasper, şeful de personal al lui Hegseth, care a ajutat la conducerea investigaţiei privind scurgerile de informaţii ce au dus la demiterea colegilor săi, dar care nu a fost implicat în acte ilicite, potrivit unor oficiali superiori din domeniul apărării.

În urma dezvăluirilor din The Atlantic despre prima discuţie de pe Signal, Hegseth şi alţi înalţi funcţionari ai administraţiei au negat în mod repetat că între participanţi ar fi fost împărtăşite informaţii clasificate. „Nimeni nu a trimis prin SMS planuri de război şi asta este tot ce am de spus în legătură cu acest lucru”, a declarat Pete Hegseth reporterilor. În cadrul unei audieri în Senat, Tulsi Gabbard, director al serviciilor naţionale de informaţii, a repetat afirmaţia lui Hegseth conform căreia nu au fost schimbate informaţii clasificate. Dar alţi foşti înalţi oficiali ai apărării au declarat că textele care descriu orele de lansare şi tipul de aeronavă folosit înainte de o lovitură ar fi informaţii clasificate care, dacă ar fi fost divulgate inamicului, ar fi putut pune în pericol viaţa piloţilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ştiaţi că există intervale orare recomandate de poliţişti la întoarcerea din vacanţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰