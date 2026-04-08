Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ameninţat miercuri Iranul că dacă nu cedează de bunăvoie uraniul îmbogăţit, Statele Unite sunt pregătite să-l ia cu forţa,

Șeful Pentagonului amenință că dacă Iranul nu cedează uraniul îmbogățit, SUA îl vor lua cu forța

"Noi ştim ce au ei, iar dacă nu-l vor ceda, noi îl vom obţine, îl vom lua dacă va trebui să facem asta. O putem face prin toate mijloacele necesare", a susţinut Hegseth la o conferinţă de presă desfăşurată după ce Iranul şi SUA au convenit noaptea trecută un armistiţiu de două săptămâni, timp în care vor negocia încheierea războiului lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie, relatează Reuters.

Şeful Pentagonului a prezentat campania de bombardamente americano-israeliene desfăşurată până în prezent drept o "victorie istorică" ce ar fi decimat forţele armate iraniene şi ar fi redus capacitatea acestora pentru "ani de acum înainte", în timp armata americană a folosit în această campanie doar "mai puţin de 10% din forţa totală de luptă".

Pete Hegseth a mai susţinut că în "valul de peste 800 de atacuri lansate aseară", înaintea stabilirii armistiţiului, Statele Unite "au finalizat distrugerea bazei industriale de apărare" a Iranului.

Potrivit secretarului american al apărării, acum forţele navale iraniene "zac pe fundul mării" şi Iranul este "lipsit complet de un sistem integral de apărare aeriană".

Şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a susţinut la rândul său că au fost atacate în total peste 13.000 de ţinte iraniene, inclusiv peste 4.000 de ţinte dinamice care au apărut în mod repetat în teatrul de operaţiuni şi care au fost neutralizate.

"Am distrus aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, am atacat peste 1.500 de ţinte antiaeriene, peste 450 de instalaţii de depozitare a rachetelor balistice şi 80 de instalaţii de depozitare a dronelor de atac unidirecţional", a continuat el bilanţul.

Mai mult, a continuat generalul american, forţele aeriene ale SUA au "devastat reţelele de comandă şi control ale Iranului, precum şi reţelele sale logistice", distrugând peste 2.000 de centre de comandă şi control şi au scufundat peste 90% din "flota regulată" iraniană, "inclusiv toate navele principale de luptă de suprafaţă".

