Tânăr reținut de polițiști după ce a postat mesaje cu caracter fascist, legionar și rasist

Un tânăr de 23 de ani este cercetat, sub control judiciar, de poliţiştii din Bucureşti după ce a postat pe o reţea de socializare un mesaj cu caracter fascist, legionar şi rasist. El a fost găsit de poliţişti în judeţul Constanţa, de unde a fost dus la audieri în Capitală.

Poliţia Capitalei a informat că poliţişti de la Secţia 10, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, au pus în aplicare, miercuri, un mandat de aducere, în judeţul Constanţa, într-un dosar penal în care se fac cercetări privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, potrivit News.ro.

"Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 22 martie 2026, un bărbat, în vârstă de 23 de ani, ar fi postat un mesaj pe o reţea de socializare, de pe contul pe care îl administra, având caracter fascist, legionar şi rasist. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 8 aprilie 2026, a fost pus în aplicare mandatul de aducere. Persoana vizată a fost depistată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi condusă la sediul subunităţii, în vederea audierii", a transmis Poliția Capitalei.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Secţia 10 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

