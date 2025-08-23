Șeful serviciului de informații al armatei SUA, demis după ce l-a nemulțumit pe Trump cu privire la Iran

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri pe generalul-locotenent Jeffrey Kruse, care conducea serviciul de informaţii al Pentagonului, agenţie care a evaluat iniţial daunele provocate de atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare aeriene. Evaluarea l-a înfuriat pe preşedintele american Donald Trump, pentru că sugera că atacurile nu au fost suficient de eficiente, scriu AFP şi The Associated Press, citate de News.ro.

Demiterea generalului-locotenent Jeffrey Kruse, care ocupa această funcţie de la începutul anului 2024, survine la scurt timp după ce serviciile sale au estimat că atacurile americane din iunie asupra Iranului doar au întârziat cu mai mulţi ani programul nuclear al Teheranului. Acest raport, preluat de presă, diferă semnificativ de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, care susţine că atacurile în cauză au distrus complet siturile nucleare vizate. Această divergenţă ar fi stârnit furia liderului republican.

Jeffrey Kruse "nu va mai îndeplini funcţia de director al DIA (Defense Intelligence Agency)", a declarat un responsabil militar de rang înalt, sub acoperirea anonimatului. El nu a dat niciun motiv pentru această demitere.

Donald Trump a solicitat demiterea mai multor responsabili de rang înalt al Pentagonului

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a cerut demiterea mai multor responsabili de rang înalt ai Pentagonului, începând cu şeful Statului Major Interarme, Charles Brown.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, un aliat fidel al lui Donald Trump, apără dreptul preşedintelui de a alege conducătorii armatei după cum consideră de cuviinţă, dar aleşii democraţi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă politizare a acesteia.

Într-o conferinţă de presă care a urmat atacurilor americane din Iran din iunie, Hegseth a criticat presa pentru că s-a concentrat pe evaluarea preliminară a DIA, însă nu a oferit nicio dovadă directă a distrugerii instalaţiilor de producţie nucleară iraniene.

Trump are deja o istorie de concediere a oficialilor guvernamentali cu care nu este de acord. La începutul acestei luni, după un raport slab privind locurile de muncă, el a concediat oficialul responsabil cu datele.

Administraţia sa a încetat, de asemenea, să publice rapoarte despre schimbările climatice, a anulat studiile despre accesul la vaccinuri şi a eliminat datele cu privire la identitatea de gen de pe site-urile guvernamentale.

Schimbări ample în administraţia de la Casa Albă

Demiterea şefului DIA vine la capătul unei săptămâni de schimbări ample în administraţia Trump, în comunitatea de informaţii şi de reorganizări în conducerea militară. Biroul Directorului Naţional de Informaţii – care este responsabil de coordonarea activităţii a 18 agenţii de informaţii, inclusiv DIA – a anunţat că va reduce personalul şi bugetul.

Pentagonul a anunţat săptămâna aceasta că generalul David Allvin, ofiţerul cu rangul cel mai înalt al Forţelor Aeriene, intenţionează să se retragă cu doi ani mai devreme.

Casa Albă nu obişnuieşte să ofere explicaţii oficiale pentru demiteri

Hegseth şi Trump au fost agresivi în demiterea înalţilor oficiali militari, adesea fără explicaţii oficiale.

Administraţia l-a demis pe generalul CQ Brown Jr. din funcţia de şef al Statului Major Interarme, dar şi pe ofiţerul cu rangul cel mai înalt din Marină, pe al doilea ofiţer în grad din Forţele Aeriene şi pe avocaţii şefi din trei ramuri ale armatei.

În aprilie, Hegseth l-a concediat pe generalul Tim Haugh din funcţia de şef al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) şi pe viceamiralul Shoshana Chatfield, care era un oficial de rang înalt în NATO.

Pentagonul nu a oferit explicaţii publice pentru niciuna dintre aceste concedieri, deşi unii dintre ofiţeri erau consideraţi de administraţie ca susţinători ai programelor de diversitate, echitate şi incluziune (DEI), cu care administraţia Trump nu a fost de acord şi le-a eliminat.

