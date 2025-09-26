Poliția franceză a descoperit o adevărată rețea de trafic de droguri în apropierea oraşului Lyon. În timpul unei percheziții, anchetatorii au găsit peste 2,5 kg de heroină și cocaină, arme de foc și mii de euro, iar un seif plin cu droguri a fost aruncat de la etajul clădirii în timpul intervenției.

Seif plin cu droguri, aruncat de la etaj în timpul unei razii lângă Lyon. Doi suspecţi, trimişi în instanţă - Shutterstock | Ilustraţie

Poliția franceză a descoperit peste 2,5 kg de heroină și arme de foc în timpul unei percheziții făcută lângă Lyon, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. În timpul acțiunii, un seif cu heroină și cocaină a fost aruncat de la etaj.

Poliția din Lyon a deschis o anchetă privind traficul de droguri în Vaulx-en-Velin. Doi suspecți, în vârstă de 32 și 28 de ani, au fost identificați rapid ca dealeri de droguri.

Droguri și arme găsite în timpul perchezițiilor

Articolul continuă după reclamă

Pe 22 septembrie, suspectul mai în vârstă a fost arestat în posesia a 1.370 de euro în numerar, 18 g de cocaină și 19 g de heroină. Percheziția, efectuată într-o pivniță, a scos la iveală 748 g de heroină, 73 g de cocaină și 13 kg de produse de tăiere, precum și o pușcă cu țevi tăiate și o pușcă de asalt cu încărcătoare și muniție.

În timpul percheziției, poliția a văzut și un seif aruncat de la etajele superioare ale clădirii. Poliția nu a putut stabili cine l-a împins. Înăuntru, au fost descoperite 150 g de cocaină și 1,5 kg de heroină.

Suspecții au negat iniţial acuzațiile

O altă percheziție a fost efectuată la aceeași reședință în care locuia suspectul în vârstă de 28 de ani. Partenera sa a fost arestată cu 14.065 de euro în numerar și o cantitate mică de cocaină și heroină.

Când au fost interogați, cei doi au negat acuzațiile și au fost eliberaţi.

Bărbatul în vârstă de treizeci de ani, care avea o reputație proastă în rândul poliției, a recunoscut parțial acuzațiile în timpul audierii privind arestul preventiv. El a fost adus în fața parchetului din Lyon joi, pentru "trafic de droguri, deținere de arme și spălare de bani" și urmează să se prezinte imediat în instanță.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰