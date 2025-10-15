Serghei Polunin, balerinul cu chipul lui Putin tatuat pe piept, a rămas fără cetăţenia ucraineană - Profimedia Images

Serghei Polunin este originar din Herson, una dintre cele mai afectate regiuni de război, şi deținea anterior cetățenie ucraineană, rusă și sârbă. Cunoscut pentru controversatul tatuaj cu portretul președintelui rus Vladimir Putin de pe piept, Polunin a afirmat în repetate rânduri că "s-a considerat întotdeauna rus". El a sprijinit public războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, inclusiv ocuparea temporară a orașului său natal, Herson.

Într-o declarație făcută în aceeași zi, președintele Zelenski a precizat că "au fost luate decizii corespunzătoare privind prezența confirmată a cetățeniei ruse în rândul unor persoane", fără a-l menționa însă pe Polunin.

Pe lângă acesta, șeful statului ucrainean a retras cetățenia și primarului din Odesa, Hennadi Truhanov, acuzat de ani de zile că deține pașaport rusesc, precum și fostului politician ucrainean devenit colaborator al Rusiei, Oleg Țariov.

Serghei Polunin a devenit cunoscut la nivel internațional după apariția sa în videoclipul piesei Take Me to Church al artistului Hozier și a jucat în filme precum Red Sparrow și Murder on the Orient Express. Cariera sa a fost însă marcată de numeroase controverse, de la acuzații de consum de droguri până la declarații homofobe și sexiste.

Polunin a dansat pentru Royal Ballet din Londra, iar ulterior a condus Teatrul de Operă și Balet din Sevastopol și Academia de Coregrafie din Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, între decembrie 2019 și vara anului 2024.

A fost demis după ce, într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, ulterior șters, a scris că îi este "foarte milă de oamenii dintr-un sat de lângă Herson, unde a crescut o generație de Polunini și unde bunicul meu rus a ridicat cu propriile mâini o mică casă". În aceeași postare, artistul i-a adresat un mesaj Putin, cerându-i să pună capăt războiului, subliniind că "cel mai prost acord ar fi mai bun decât un război".

La finalul anului 2024, Polunin a anunțat că părăsește Rusia, mărturisind că sufletul său "nu își mai găsește locul acolo". "Timpul meu petrecut în Rusia s-a încheiat de mult; se pare că mi-am îndeplinit misiunea aici", a scris el atunci pe Telegram.

