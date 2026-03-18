Serviciile secrete îl contrazic pe Trump. Iranul nu a relansat programul nuclear după atacurile din iunie 2025

Serviciile de informații americane au concluzionat miercuri că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel una dintre justificările invocate de fostul președinte american Donald Trump pentru războiul în desfășurare împotriva Teheranului, relatează AFP, citat de Agerpres.

"În urma operațiunii "Ciocanul de la Miezul Nopții", programul iranian de îmbogățire nucleară a fost anihilat. De atunci, niciun efort nu a fost întreprins pentru a încerca restabilirea capacităților sale de îmbogățire a uraniului", a precizat directoarea Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, într-un material scris transmis Comisiei de Informații a Senatului.

Totuși, ea a evitat să facă această mențiune în declarațiile sale verbale în timpul audierii.

Operațiunea "Ciocanul de la Miezul Nopții" se referă la atacul efectuat de SUA în iunie 2025 cu bombe penetrante GBU-57 asupra principalelor trei uzine iraniene de îmbogățire a uraniului. Spre deosebire de războiul actual desfășurat de SUA și Israel prin atacuri aeriene, conflictul de 12 zile din iunie 2025 a fost pur israelian, dar Israelul nu dispunea de arme anti-buncăr suficient de puternice pentru a lovi instalațiile iraniene fortificate subteran, motiv pentru care Statele Unite au intervenit punctual.

"Intrările în instalațiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite cu pământ și izolate cu ciment", se arată în documentul transmis de Tulsi Gabbard comisiei senatoriale.

Întrebată de ce nu a menționat aceste detalii în timpul audierii, șefa serviciilor de informații a explicat că timpul limitat nu i-ar fi permis, adăugând însă că nu pune la îndoială evaluarea oficială transmisă în document.

Prin această evaluare, Tulsi Gabbard se distanțează de poziția lui Donald Trump, care a invocat o "amenințare nucleară iminentă" ca justificare pentru lansarea războiului împotriva Iranului, deși chiar fostul președinte afirmase după atacurile din iunie că programul nuclear iranian a fost "distrus".

Audierea lui Tulsi Gabbard a avut loc la o zi după ce șeful Centrului Național Antiterorist al SUA, Joseph Kent, a demisionat, afirmând că nu poate susține "cu conștiința împăcată" războiul în desfășurare.

"Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby", a precizat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump, publicată pe rețeaua socială X.

Serviciile de informații americane estimează că guvernul iranian a suferit pierderi grele și este "slăbit semnificativ" în urma atacurilor americano-israeliene aflate în desfășurare, dar rămâne "intact" și își va putea reconstrui armata și programul de rachete balistice dacă va supraviețui conflictului, a mai spus Tulsi Gabbard în fața Comisiei de Informații a Senatului.

