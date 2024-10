Simularea unui atac al Rusiei asupra ţărilor baltice. NATO ar avea nevoie de 10 zile pentru activarea Articolului 5

Un atac rusesc frontal asupra flancului estic al NATO în următorii trei ani este considerat scenariul cel mai periculos pentru Letonia, Lituania și Estonia. Trupele germane joacă un rol cheie în apărarea țărilor baltice. Într-un scenariu simulat al unui atac rusesc asupra NATO, alianța ar avea nevoie de 10 zile doar pentru a invoca articolul 5, relatează BILD.

NATO ar avea nevoie de 10 zile doar pentru a invoca articolul 5

În contextul războiului din Ucraina, grupul de analiză militară cu sediul la Washington "Centre for the Study of New Generation Warfare" a dezvoltat "un joc de război" pe computer, care simulează un posibil atac rusesc asupra flancului estic al NATO în 2027. Scopul a fost acela de a simula și analiza răspunsul NATO la o ipotetică ofensivă rusă pentru a înțelege mai bine capacitățile alianței și a dezvolta strategii de apărare a statelor baltice.

Un rol cheie în apărarea țărilor baltice ar urma să fie jucat de forțele armate germane, precum și de unități ale altor parteneri NATO. În prezent, aproximativ 800 de soldați germani sunt staţionaţi în Lituania. Trupele germane sunt echipate cu un "număr semnificativ de vehicule și sisteme de arme", inclusiv mai multe tancuri Leopard 2. Până la sfârșitul anului 2027, contingentul german ar trebui să ajungă la nivelul unei brigăzi complete (4.800 de soldați și 200 de civili) și 44 de tancuri Leopard.

Simularea a identificat punctul slab al apărării: așa-numitul Coridorul Suwalki, fâşia de 100 de km care leagă Belarusul de exclava rusă Kaliningrad. NATO și planificatorii militari regionali se tem că acesta ar fi un potențial punct de aprindere într-o confruntare militară.

Conform celui mai rău caz, ar trece zece zile până când țările NATO ar invoca articolul 5 (apărarea colectivă a alianței) și ar trimite întăriri statelor baltice afectate și trupelor Bundeswehr staționate acolo. Este vorba de zece zile în care țările baltice ar rămâne fără asistență externă înainte de intervenția Poloniei și a altor aliați.

Cel mai negru scenariu: Rusia atacă din Letonia, Belarus și Kaliningrad

Conform scenariului, Rusia atacă Lituania din Letonia pe care au ocupat-o, precum și din Belarus și Kaliningrad. Lituania și aliații sunt forțați să se retragă, dar un batalion de tancuri germane, staționat în țară, efectuează o manevră care schimbă cursul bătăliei. În a cincea zi a războiului simulat, 44 de tancuri germane Leopard 2 se îndreaptă spre nord, părăsesc rapid Lituania și în a șaptea zi flanchează principalele forțe rusești, înaintând din Letonia. În plus, conform scenariului, în următoarele 3 zile, trupele germane înving armata rusă superioară numeric și opresc înaintarea acesteia în nord.

Până la sfârșitul bătăliei de zece zile, forțele lituaniene ar urma să piardă în evenimentele simulate 17 tancuri, 145 de vehicule blindate și 3.650 de soldați. Pierderile rusești ar fi semnificativ mai mari: 411 tancuri, 1.019 vehicule blindate și 11.420 morți. Cu toate acestea, Lituania ar fi "devastată și parțial ocupată", spun autorii studiului. Aceștia subliniază că acesta este cel mai negru scenariu, care poate fi evitat prin creșterea bugetului apărării la 4% din PIB, desfășurarea mai multor forțe NATO și o reacție mai rapidă.

"Trebuie să câştigăm cât mai mult timp posibil", a explicat generalul american Philip M. Breedlove. "Mai întâi va fi sprijinul aerian, apoi flota și apoi forțele grele terestre. Este necesar să menținem poziții până când sosesc forțe mari NATO", adăugat el. Organizatorii simulării subliniază că scenariul luat în considerare este cel mai rău scenariu, care ar putea fi evitat dacă bugetul destinat apărării ar creşte la 4% din PIB, ar fi dislocate mai multe forțe NATO la sol, inclusiv elicoptere de atac Apache și dacă Occidentul ar reacţiona mai repede.

