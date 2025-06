Vishwash Kumar Ramesh este bărbatul care intră în istorie, după ce a sfidat moartea şi a ieşit pe propriile picioare din aeronava carbonizată. 265 de oameni şi-au pierdut viaţa, unii în avion, alţii la sol. De pe patul de spital, supravieţuitorul a povestit cum s-a întâmplat catastrofa.

"Totul s-a întâmplat chiar în faţa ochilor mei. Nu-mi vine să cred că am reuşit să ies cu viaţă, pentru că, pentru un moment, am crezut că o să mor. Când mi-am deschis ochii, am simţit că sunt viu. Am încercat să-mi scot centura şi am putut să ies de acolo. În faţa mea, echipajul de zbor şi pasagerii erau morţi" a relatat Vishwashkumar Ramesh.

Britanicul de 40 de ani stătea pe locul 11A, iar planurile tehnice ale aeronavei Boeing 787-8 Dreamliner arată că se află chiar lângă uşa de urgenţă dar şi lângă rezervorul cu kerosen. In mod miraculos a scăpat din mingea de foc.

Britanicul a reuşit să se salveze ca prin miracol

"Eram la un nivel inferior şi era o gaură în avion. Am crezut că pot să ies de acolo şi am încercat să mă strecor. Pe partea opusă era zidul clădirii. Cred că nu a reuşit nimeni să iasă pe acolo, pentru că era peretele. Doar pe partea mea era o gaură" a mai spus Vishwashkumar Ramesh.

"Este un miracol că a supravieţuit. Când era încă pe pistă, tatăl meu l-a sunat. Iar fratele meu a spus: 'Urmează să decolăm în curând'. Şi apoi, la propriu, două minute mai târziu, l-a sunat pe tata prin video. A spus: 'Avionul nostru s-a prăbuşit, nu ştiu unde e fratele meu. Nu văd alţi pasageri. Nu ştiu cum sunt în viaţă, cum am ieşit din avion'" au fost cuvintele fratelui supravieţuitorului, Nayan Kumar Ramesh.

Presa internaţională l-a botezat "miracolul de la 11A"

Premierul Narendra Modi l-a vizitat în spital. Bărbatul are o soţie şi un copil în Marea Britanie şi trebuia să ajungă în Leicester împreună cu fratele său, care voia să îşi schimbe viaţa peste hotare.

Intre timp, la spitalul din Ahmedabad, sunt cozi interminale de oameni ce dau probe ADN şi aşteaptă să primească trupurile celor dragi.

Apar şi poveşti tulburătoare. Printre victime se afla o intreagă familie care visa la o viaţă mai bună în Regatul Unit. Părinţii şi cei trei copii s-au fotografiat cu câteva minute înainte de decolare. Un cuplu renumit in domeniul wellness-ului şi terapiilor alternative este pe lista victimelor.

In schimb, o femeie din India a scăpat cu viață pentru că a rămas blocată în trafic, a întârziat 10 minute şi a pierdut avionul. Cand a ajuns la aeroport catastrofa se intamplase.

Cauza accidentului nu este cunoscută deocamdată. Una dintre cele două cutii negre ale aeronavei au fost găsite, iar anchetatorii se aşteaptă să descopere mai multe detalii în următoarele săptămâni.

