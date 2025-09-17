Antena Meniu Search
România, misiune de sprijin umanitar pentru civilii din Fâşia Gaza. Vor primi îngrijiri de specialitate

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza iercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 22:14
România desfăşoară o misiune de sprijin umanitar pentru civilii din Fâşia Gaza O aeronava AWACS, dupa aterizarea la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. 17 ianuiarie 2023 - Hepta

Conform sursei citate, o parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.

