Joi dimineață, localitatea spaniolă El Cobre din provincia Cadiz a fost martora unui incident grav, după ce un camion de mare tonaj condus de un cetățean român a lovit una dintre arcele istorice ale apeductului Arcos del Cobre.

Şofer român, prăpăd în Spania. A intrat cu TIR-ul într-un apeduct vechi de secole şi l-a distrus - Captură video

Monumentul, o construcție emblematică din secolul al XVIII-lea, a suferit avarii semnificative în urma impactului, o porțiune din structura sa prăbușindu-se. Evenimentul a avut loc în jurul orei 7:25, arată cadenaser.com, când vehiculul greu a încercat să treacă pe sub arcul monumentului, ignorând semnalizările privind restricțiile de înălțime. Autoritățile au confirmat că șoferul, de origine română, a scăpat nevătămat și a fost testat de poliție, rezultatele fiind negative pentru consumul de substanțe interzise sau alcool.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Apeductul Arcos del Cobre, ridicat între anii 1777 și 1783 cu scopul de a asigura aprovizionarea cu apă a orașului Algeciras, este un monument protejat la nivel regional. În urma accidentului, zona a fost securizată, iar traficul a fost blocat pentru a permite evaluarea pagubelor și demararea lucrărilor de consolidare necesare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții Primăriei Algeciras au calificat daunele drept "semnificative" și au anunțat că restaurarea va fi acoperită din fonduri locale, urmând ca despăgubirile să fie solicitate companiei de transport.

"Este o pierdere de patrimoniu serioasă. Vom colabora strâns cu autoritățile culturale pentru a restabili cât mai rapid structura afectată", a declarat primarul José Ignacio Landaluce, conform declarațiilor făcute presei spaniole. Informații preliminare din presa locală sugerează că vehiculul ar fi fost ghidat greșit de sistemul GPS pe o rută neadecvată pentru vehiculele de mare tonaj.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰