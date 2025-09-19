Soldații ruși au mers printr-o conductă de gaze pe sub un râu ca să scape de drone. Cum s-a încheiat misiunea

Trupele ruse care încearcă să avanseze frontul din Ucraina recurg la metode neconvenționale pentru a evita atacurile cu drone: folosesc conductele de gaz goale pentru a transporta soldați și provizii. În contextul în care dronele şi bruiajul GPS fac ravagii pe front, "forţele conductelor" devin din ce în ce mai importante pentru armata rusă, scrie Bloomberg.

Soldaţi ruşi încercând să pătrundă în Kupeansk prin conducte goale de gaz - X/@Maks_NAFO_FELLA

Cea mai recentă utilizare a infrastructurii de gaz drept cale de transport militar a fost semnalată în apropierea localității Kupiansk. În contextul unei operațiuni militare care durează de mai multe săptămâni, trupele ruse încearcă să recucerească orașul și, potrivit oficialilor din ambele tabere, au trimis personal militar într-o conductă de gaz care trece pe sub râul Oskil, scrie Bloomberg.

Supranumiți "trupele conductelor", soldații ruși transformă infrastructura sovietică dezafectată în tuneluri subterane prin care se deplasează. Această tactică reprezintă o nouă formă de adaptare în conflictul care durează deja de trei ani și în care liniile frontului au suferit puține modificări.

Folosirea conductelor goale de gaz drept culoare de infiltrare a trupelor devine o tactică centrală a armatei ruse, pe fondul unui conflict în care dronele și bruiajul GPS fac ravagii pe front.

Ucrainenii recurg la blocarea conductelor cu sârmă ghimpată

Potrivit jurnalistului rus Valery Shiryaev, rețeaua densă de conducte de gaz din Ucraina oferă "o calitate foarte valoroasă pentru deplasarea în siguranță a trupelor". El a descris această metodă ca fiind “ideală pentru atacatori” și eficientă în destabilizarea ucrainenilor.

Deși Kremlinul nu a recunoscut oficial folosirea conductelor în scop militar, iar Ministerul Apărării de la Moscova a refuzat să comenteze, trupele ucrainene au reacționat inundând secțiuni de conducte sau blocându-le cu sârmă ghimpată. Statul Major al Ucrainei a declarat că ieșirea conductei din zona Kupiansk este sub controlul trupelor Kievului și nu duce spre centrul orașului.

Conductele sunt parte dintr-o vastă rețea sovietică care odinioară transporta gazul rusesc spre Europa. Tranzitul a fost oprit complet în ianuarie, după ce Kievul a refuzat reînnoirea contractului de transport, blocând astfel o sursă de venituri pentru Rusia.

Tactica a fost folosită și în februarie 2024, în timpul cuceririi orașului Avdiivka din Donețk. Atunci, trupele ruse au pătruns printr-un canal și au reușit să străpungă liniile ucrainene, forțând retragerea ucrainenilor.

În Kursk, 600 de soldaţi au mers 15 kilometri prin conducte pentru a ataca din spatele liniilor ucrainene

În martie, Rusia a rafinat această tehnică într-o operațiune din regiunea Kursk, unde un grup de peste 600 de soldați a parcurs 15 kilometri prin conducta Urengoi–Pomary–Ujhorod. Aceștia au ieșit în spatele liniilor ucrainene și au recucerit orașul Sudzha, forțând retragerea trupelor Kievului.

Potrivit imaginilor publicate de bloggeri militari, soldații folosesc cărucioare motorizate silențioase pentru deplasare, iar conductele sunt echipate cu zone de așteptare și puțuri de aerisire. Într-un documentar difuzat de postul rusesc Channel 1, se vede cum sute de soldați petrec ore în conducte, unii dintre ei având dificultăți de respirație.

