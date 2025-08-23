Soţia lui Erdogan îi cere Melaniei Trump să intervină în apărarea copiilor din Gaza

Emine Erdogan, soţia preşedintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, i-a cerut Melaniei Trump, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, să dea dovadă de îngrijorare şi compasiune pentru cei peste 18.000 de copii palestinieni "ucişi brutal" în Gaza, la fel cum a făcut-o în cazul copiilor ucraineni, potrivit Agerpres.

Într-o scrisoare publicată în presa turcă, Emine Erdogan a lăudat sensibilitatea demonstrată de Prima Doamnă a SUA faţă de copiii ucraineni, dar a îndemnat-o să îşi extindă această compasiune şi în Gaza, unde a amintit că, potrivit UNICEF, "un copil moare la fiecare 45 de minute".

"După cum aţi subliniat chiar dumneavoastră, dreptul copiilor de a creşte într-un mediu sigur şi afectuos este universal şi incontestabil. Acest drept nu este privilegiul niciunei geografii, rase, etnii, grup religios sau ideologii. Sunt încredinţată că veţi arăta cu şi mai mare forţă faţă de Gaza îngrijorarea pe care aţi exprimat-o pentru cei 648 de copii ucraineni ucişi în război, deoarece în doar doi ani 62.000 de civili nevinovaţi - printre care 18.000 copii - au fost ucişi brutal în enclava palestiniană" a scris Emine Erdogan, potrivit Agerpres.

Ermine Erdogan a amintit cuvintele cuprinse într-un raport al UNICEF care descriau suprafaţa Fâşiei Gaza drept "un iad pentru copii" şi subteranul enclavei palestiniene drept "un cimitir" şi i-a cerut Melaniei Trump să-i trimită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu o scrisoare similară cu cea pe care a adresat-o preşedintelui rus Vladimir Putin în care şi-a exprimat îngrijorarea pentru copiii ucraineni.

Soţia lui Erdogan şi-a încheiat scrisoarea menţionând cazuri concrete de victime, precum cel al lui Hind Recep, în vârstă de şase ani, ciuruită de "335 de gloanţe".

Prima Doamnă a Turciei a remarcat că este prea târziu pentru cei peste 18.000 de bebeluşi şi copii morţi, "dar pentru cei peste un milion de copii care încă supravieţuiesc în Gaza încă mai avem o şansă".

