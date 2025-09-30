Spania, lider al creşterii în zona euro: "Imigranţii au sprijinit creşterea economică totală"

Spania a obţinut o victorie rară pe pieţele financiare, după ce Fitch şi Moody’s au urmat exemplul S&P şi au îmbunătăţit evaluările ţării, pe fondul unei economii care continuă să depăşească performanţele vecinilor europeni.

Fitch a revizuit vineri în creştere ratingul pe termen lung al Spaniei la ”A”, de la ”A-”, invocând perspective favorabile de creştere şi competitivitatea externă consolidată prin productivitate, salarii moderate şi costuri reduse ale energiei, relatează CNBC, conform news.ro.

Moody’s a ridicat la rândul său calificativul la ”A3”, de la ”Baa1”, subliniind o economie mai echilibrată, o piaţă a muncii mai solidă şi un sector bancar mai robust.

Guvernul de la Madrid estimează acum un avans al PIB de 2,7% pentru 2025, peste prognoza anterioară de 2,6% şi mult peste media zonei euro, estimată la 1,2%.

Creşterea este susţinută de investiţii străine, turism şi imigraţie, dar şi de sectoare dinamice precum telecomunicaţiile, IT şi serviciile de afaceri, ceea ce marchează o schimbare în modelul tradiţional bazat pe turism.

Judith Arnal, cercetător la Elcano Royal Institute din Madrid, afirmă că peste jumătate din locurile de muncă create după 2020 au fost ocupate de imigranţi, sprijinind creşterea economică totală, dar lăsând avansul PIB per capita mai modest.

Ea avertizează că, pe termen mediu, adevărata provocare va fi consolidarea fiscală şi implementarea reformelor structurale, deşi incertitudinea politică nu a împiedicat până acum Spania să devină liderul de creştere al zonei euro.

