Vremea rea a măturat ieri Spania. O mică regiune din provincia Alicante a fost devastată de rafale violente care au bătut şi cu peste 100 de kilometri pe oră.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 09:35

Mai mulţi copaci au fost smulşi din rădăcină, iar traficul pe mai multe şosele a paralizat complet. Meteorologii au emis avertizări de cod roşu şi portocaliu de fenomene extreme.

