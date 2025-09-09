Vremea rea a măturat ieri Spania. O mică regiune din provincia Alicante a fost devastată de rafale violente care au bătut şi cu peste 100 de kilometri pe oră.

Mai mulţi copaci au fost smulşi din rădăcină, iar traficul pe mai multe şosele a paralizat complet. Meteorologii au emis avertizări de cod roşu şi portocaliu de fenomene extreme.

