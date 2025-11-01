SUA ar fi trimis cel mai mare şi modern portavion către Venezuela. Trump, acuzat că "se pregăteşte de război"

Tensiunea în apele Caraibelor din largul Venezuelei creşte. Potrivit Washington Post, Statele Unite trimit portavionul USS SS Gerald R. Ford. Se așteaptă ca nava militară să ajungă la destinație săptămâna viitoare. Presa americană a relatat recent că administraţia de la Casa Albă ar fi decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela pentru a distruge instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Potrivit surse citate, portavionul este însoțit de alte trei nave de război, cu un total de 4.000 de militari la bord. În ultimele zile, o navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a ajuns în Trinidad-Tobago, un arhipelag situat la aproximativ zece kilometri de coastele Venezuelei, relatează Washington Post.

Motivul oficial al sosirii navei USS Gravely, împreună cu o unitate de pușcași marini, a fost acela al unor exerciții cu armata din Trinidad-Tobago, dar vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Venezuela, Caracasul acuzând Washingtonul, angajat într-o campanie militară împotriva traficanților de droguri, că "se pregătește pentru război".

Dacă se confirmă și trimiterea USS Gerald R. Ford, ar confirma intensificarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Portavionul, care are o lungime de peste 337 de metri, este, potrivit Marinei SUA, "cea mai capabilă, adaptabilă și letală platformă de luptă din lume, menținând capacitatea Marinei de a proiecta putere la scară globală prin operațiuni maritime susținute".

Trump neagă acuzaţiile că ar avea vreun plan împotriva Venezuelei

Președintele Trump a negat categoric că ar avea vreun plan militar împotriva Venezuelei, iar șeful Pentagonului, Hegseth, s-a limitat să declare că "în mod firesc, nu vom divulga presei detalii operaționale sau posibile scenarii".

Ieri, Miami Herald a relatat că administrația lui Donald Trump ar fi decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela. Atacurile ar viza distrugerea unor instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, alături de membri de rang înalt ai regimului său. Totodată, loviturile, care ar putea fi lansate din aer în câteva zile sau chiar ore, urmăresc și decapitarea cartelului.

