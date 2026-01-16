America ar putea ataca oricând Teheranul. Statele Unite încă analizează o intervenţie militară în Iran, iar surse americane spun că Pentagonul a trimis deja un portavion în regiune. În Orient sunt mobilizate forţe militare aeriene şi terestre, toate poziţionate astfel încât să îi ofere opţiuni preşedintelui american.

Mai multe scenarii sunt în analiză la Casa Albă. Atacul iniţial ar fi fost oprit pentru că Donald Trump nu era sigur de reuşită, iar regimul de la Teheran a anunţat că suspendă execuţiile publice.

"Președintele şi echipa sa continuă să monitorizeze îndeaproape situația şi păstrează toate opțiunile deschise", a explicat Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Pentagonul a trimis în Golful Persic un grup de atac condus de un portavion, spun surse militare americane. Ar putea fi vorba de USS Abraham Lincoln. Grupul de atac 3 centrat pe portavionul nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) a operat recent în Marea Chinei de Sud pentru a oferi sprijin Taiwanului împotriva acțiunilor ostile ale Chinei. Aceleaşi surse precizează că cel puţin un submarin ar urma să ajungă în zona Orientului. Sau ar putea fi unul dintre cele două portavioane care au plecat din Norfolk şi San Diego la începutul săptămânii. Tranzitul în zonă ar putea să dureze o săptămână. De altfel, Forțele militare aeriene şi terestre - undeva la 30.000 de soldaţi repartizaţi în regiunea comandamentului central al SUA - la care se adaugă forţele navale. Toate - poziționate astfel încât să-i ofere lui Trump opțiuni în cazul în care acesta va ordona lovituri aeriene. Se mai aşteaptă ca în regiune să fie trimise şi sisteme de apărare antirachetă pentru consolidarea apărării bazelor americane şi Israelului.

Iranienii din România au cerut sprijin internaţional pentru înlăturarea regimului islamic de la Teheran.

"Forţele de ordine islamice asediază spitalele, arestează tinerii care sunt răniţi, care nu se pot apăra singuri. Îi iau în detenţie, iar pentru cadavrele care au fost găsite pe străzi, basijul, guvernul cere bani familiilor ca să le înapoieze morţii. Dacă mă întrebaţi negru pe alb ce aş prefera între declaraţii şi o intervenţie militară? Probabil aş prefera intervenţia militară", explică Shayan, iranian stabilit în România.

La reuniunea de urgenţă a consiliului de securitate al ONU, ambasadorul SUA a declarat că Donald Trump susţine protestatarii din Iran şi a întărit ideea că toate opţiunile sunt pe masă.

"Președintele Trump este un om de acțiune. Și nimeni nu ar trebui să știe asta mai bine decât conducerea regimului iranian. Toată lumea trebuie să știe că regimul este mai slab ca niciodată. Acesta este un regim care guvernează prin opresiune, violență și intimidare și care a destabilizat Orientul Mijlociu timp de decenii", a explicat Michael Waltz, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite.

În replică, reprezentantul Iranului a negat că regimul a ucis civilii ieşiti la protest.

"Iranul nu dorește nici escaladarea, nici confruntarea. Cu toate acestea, orice act de agresiune, direct sau indirect, va primi un răspuns decisiv, proporțional și legal. Acuzația că guvernul islamic al Iranului a ucis protestatari pașnici este o denaturare a faptelor reale", a declarat Amir Saeid Iravani, reprezentant permanent al Iranului la Națiunile Unite.

Cel mai recent bilanţ al protestelor vorbeşte de peste 2500 de victime la care se adaugă 18.000 de persoane arestate.

