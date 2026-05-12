Trump va face controlul medical anual pe 26 mai. Îngrijorări privind vânătăile de pe mâini și gleznele umflate

Președintele SUA, Donald Trump, va efectua pe 26 mai controlul medical anual la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, a anunțat Casa Albă. Examinarea va include controale medicale și stomatologice de rutină, în contextul întrebărilor tot mai frecvente legate de starea sa de sănătate, după apariția unor vânătăi vizibile pe mâini și a gleznelor umflate observate în ultimele luni.

"Acesta va include examinările stomatologice și medicale de rutină ale președintelui, ca parte a programului său regulat de îngrijire medicală preventivă", se arată într-un comunicat.

Vânătăile de pe mâini și gleznele umflate, motive de întrebări

Trump, în vârstă de 79 de ani, a primit numeroase întrebări privind starea sa de sănătate, având în vedere vânătăile observate în mod regulat pe mâini, în ciuda folosirii uneori intense a machiajului. El și Casa Albă au încercat să explice aceste fenomene prin regimul zilnic de aspirină pe care îl urmează și prin strângerile de mână asociate cu rolul său de președinte.

De asemenea, a fost văzut în repetate rânduri cu gleznele umflate, o afecțiune atribuită de medicii săi insuficienței venoase cronice.

Președintele SUA a vizitat ultima dată un dentist în timpul uneia dintre călătoriile sale regulate de weekend în Florida, pe 2 mai, scrie Anadolu.

Trump, supus unui control medical și în octombrie 2025

Trump a dezvăluit în octombrie că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) în timpul unei a doua vizite la spital anul trecut, dar nu a dezvăluit motivul pentru care medicii au solicitat examenul și nici nu a precizat ce parte a corpului a fost examinată.

Ulterior, el a afirmat că testul nu a fost o RMN, ci o tomografie computerizată, și a spus că regretă că a dezvăluit faptul că a fost supus examinării, deoarece aceasta a stârnit întrebări cu privire la starea sa de sănătate.

Trump va împlini 80 de ani în iunie. El era deja cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite care a preluat funcția atunci când a depus jurământul în ianuarie 2025.

