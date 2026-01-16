Statele Unite își întăresc prezența militară în Orientul Mijlociu, ca reacție la recentele evoluții din Iran, au informat joi publicații americane, citând surse din rândul oficialilor militari, potrivit DPA, informează Agerpres.

SUA trimit forțe în apropierea Iranului. Sugerează că Trump nu a renunţat la atacul militar - Hepta

Publicaţia The New York Times, care citează două oficialităţi americane, a scris că portavionul USS Abraham Lincoln şi mai multe nave de escortare se mută din Marea Chinei de Sud către Orientul Mijlociu, unde ar urma să ajungă în aproximativ o săptămână. De asemenea, urmează să fie desfăşurate arme şi echipament defensiv suplimentar şi ar putea fi trimise şi avioane de vânătoare.

La rândul său, website-ul de ştiri americane Axios a informat că portavionul USS Abraham Lincoln se îndreaptă spre regiunea Orientului Mijlociu. Pentagonul nu a confirmat deocamdată informaţia.

Canalul de televiziune Fox News, care citează surse militare, a relatat că cel puţin un portavion american este trimis în Orientul Mijlociu, deşi nu a precizat numele.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că SUA vor acţiona ''într-o manieră foarte puternică'' dacă autorităţile iraniene vor începe să execute persoane arestate în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale începute la finalul lui decembrie în Iran. Revoltele au început la Teheran pe 28 decembrie, când comercianţii au ieşit în stradă din cauza creşterii preţurilor şi a deprecierii monedei naţionale, şi ulterior s-au extins rapid în numeroase oraşe din ţară.

Pe de altă parte, SUA au ameninţat din nou guvernul Iranului cu o escaladare militară ca răspuns la reprimarea brutală a demonstraţiilor antiguvernamentale.

Preşedintele Donald Trump este ''un om de acţiune, nu unul care vorbeşte neîncetat, aşa cum vedem la Naţiunile Unite'', a spus joi ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, într-o reuniune a Consiliului de Securitate.

''El a spus clar că toate opţiunile sunt pe masă pentru a opri măcelul'', a afirmat Waltz.

Adjunctul ambasadorului Iranului la ONU, Gholamhossein Darzi, a declarat că Teheranul ''nu caută nici escaladare, nici confruntare''. ''Totuşi, orice act de agresiune - direct sau indirect - va fi întâmpinat cu un răspuns legal, proporţionat şi decisiv'', a precizat diplomatul iranian.

''Aceasta nu este o ameninţare, ci este o declaraţie de realitate legală. Responsabilitatea pentru toate consecinţele va reveni celor care iniţiază astfel de acte ilegale'', a continuat Darzi.

Şedinţa Consiliului de Securitate al ONU s-a desfăşurat la solicitarea Statelor Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰