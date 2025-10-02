SUA vor ajuta Ucraina cu informații pentru a lovi rafinării, conducte și centrale electrice din Rusia - WSJ

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații pentru a putea efectua atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, dezvăluie The Wall Street Journal.

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte energetice aflate adânc pe teritoriul Rusiei, au declarat oficiali americani pentru The Wall Street Journal. Informația este confirmată și de Reuters. Separat, Washingtonul analizează dacă va trimite Kievului rachete cu rază lungă care ar putea fi folosite pentru astfel de atacuri.

SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri asupra instalațiilor energetice din interiorul Rusiei

Este pentru prima dată când SUA vor sprijini explicit atacurile ucrainene cu rază lungă asupra infrastructurii energetice din adâncul teritoriului rus. SUA le solicită și aliaților NATO să ofere sprijin similar, potrivit surselor citate.

Decizia ar reprezenta prima schimbare de politică aprobată de președintele Donald Trump, devenită cunoscută public, de când acesta și-a înăsprit discursul față de Rusia în ultimele săptămâni. Deși Washingtonul ajută de multă vreme cu informații Kievul, Wall Street Journal scrie că acum Ucrainei îi va fi mai ușor să lovească infrastructura de energie, precum rafinării, conducte și centrale electrice, pentru a lăsa Kremlinul fără bani și petrol pentru a continua războiul.

Trump a făcut presiuni asupra țărilor europene să oprească achizițiile de petrol rusesc, spunând că doar așa va impune sancțiuni suplimentare Moscovei. Unii analiști cred că, în realitate, Trump încearcă să paseze povara financiară a războiului din Ucraina în cârca Europei.

Casa Albă a confirmat săptămâna trecută că ia în calcul solicitarea venită de la Volodimir Zelenski de a primi rachete Tomahawk, cu o rază de 2.500 km, suficientă pentru a lovi Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene, dacă ar fi lansate din Ucraina. Reuters aminteşte şi că Ucraina a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă, numită Flamingo, dar producția este abia la început, nu se știe câte unități există şi cât de eficientă este.

Potrivit oficialilor americani citați de WSJ, aprobarea pentru a ajuta Kievul cu informații suplimentare a venit chiar înainte ca Trump să scrie pe rețelele sociale, săptămâna trecută, că Ucraina ar putea recuceri tot teritoriul ocupat de Rusia - o schimbare semnificativă de discurs.

Kremlin: SUA transmit deja Ucrainei informații

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a reacționat joi la aceste informații, spunând că Statele Unite transmit constant Ucrainei "intelligence", iar acest lucru nu reprezintă o noutate. "Statele Unite ale Americii transmit Ucrainei date de intelligence în permanență, în regim online. Nu este o noutate", a declarat Dmitri Peskov.

El a atras atenția că este vorba deocamdată despre o știre apărută în mass-media, dar a adăugat că "practica arată că asemenea informații nu apar din senin".

Peskov a precizat că se poate doar presupune ce tip de date sunt transmise. "Dar faptul că are loc o furnizare de intelligence, nu un schimb, și că întreaga infrastructură a NATO și a SUA este implicată în colectarea și transmiterea datelor către Ucraina este evident", a concluzionat el.

"Trump este un politician special"

"Președintele Trump este un tip special de politician. Îi plac soluțiile rapide, dar aceasta este o situație în care soluțiile rapide nu funcționează", a spus ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă care a marcat preluarea de către Rusia a președinției Consiliului de Securitate ONU.

Nebenzia l-a citat și pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a spus că, dacă SUA vor trimite Tomahawk-uri Ucrainei, acest lucru "nu va schimba situația de pe câmpul de luptă".

Veniturile din energie, principala sursă de finanţare a războiului

Veniturile din energie rămân cea mai importantă sursă de finanțare a războiului de către Kremlin, iar exporturile de petrol și gaze au fost o țintă centrală a sancțiunilor occidentale încă din 2022, când a început invazia la scară largă.

Recent, Trump a făcut presiuni ca India şi Turica să oprească achizițiile de petrol rusesc la preț redus. Tot miercuri, miniștrii de finanțe ai G7 au anunțat că vor lua măsuri comune pentru a crește presiunea asupra Rusiei, vizând ţările și entitățile care continuă să cumpere petrol rusesc sau ajută la ocolirea sancțiunilor.

