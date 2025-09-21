SUA vor gestiona algoritmul TikTok, conform acordului cu China, declară Casa Albă

Casa Albă susține că a fost finalizat un acord privind viitorul TikTok în Statele Unite, prin care americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor.

Standul TikTok la o expoziție de comerț electronic din Hangzhou, provincia Zhejiang, China, pe 21 septembrie 2025. - Profimedia

Un acord TikTok între SUA și China va oferi americanilor șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație și controlul asupra algoritmului popularei aplicații de social media, a anunțat sâmbătă Casa Albă, informează POLITICO.

"Acest acord înseamnă că TikTok va fi deținut majoritar de americani în Statele Unite", a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt la Fox News, sâmbătă dimineață. "Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în SUA, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani".

Leavitt a mai afirmat, în interviu, că "algoritmul va fi de asemenea controlat de America", fără a oferi însă detalii suplimentare.

Un acord între SUA și China privind algoritmul de conținut al aplicației deținută de chinezi a fost un element esențial în cadrul negocierilor, în contextul în care parlamentarii americani și-au exprimat tot mai des îngrijorarea, în ultimii ani, că Beijingul ar putea folosi aplicația pentru a răspândi propagandă antiamericană.

Un grup bipartizan de congresmeni a adoptat în 2024 o lege pentru interzicerea aplicației, lege care a fost menținută de Curtea Supremă în luna ianuarie. Totuși, fostul președinte Donald Trump a amânat constant aplicarea interdicției, pe măsură ce negocierile privind proprietatea continuă. La începutul acestei săptămâni, Trump a suspendat din nou orice posibilă interdicție până pe 16 decembrie, după ce administrația sa a anunțat că s-a ajuns la un cadru pentru un acord.

În ultimele săptămâni, China a transmis că nu intenționează să cedeze algoritmul aplicației către SUA ca parte a unui acord.

Casa Albă a indicat vineri că un acord între Washington și Beijing privind vânzarea aplicației deținute de compania chineză către un proprietar din SUA a fost finalizat și mai rămâne doar să fie semnat. Totuși, cele două țări par să aibă în continuare divergențe în privința propunerii de a forța compania chineză ByteDance să își vândă afacerea, în urma unei convorbiri între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Într-o postare pe Truth Social, vineri, Trump a declarat că a avut "o discuție foarte productivă" cu Xi pe mai multe teme.

Cine va gestiona securitatea TikTok

Însă, în primul său comunicat după convorbire, guvernul chinez nu a menționat niciun acord, ci doar și-a reiterat poziția de a permite continuarea negocierilor legate de TikTok.

Leavitt a adăugat că firma de tehnologie Oracle, condusă de Larry Ellison, un apropiat al lui Trump, va fi responsabilă de gestionarea datelor și securitatea aplicației.

"Toate detaliile au fost deja aprobate", a spus ea. "Acum mai trebuie doar ca acest acord să fie semnat".

