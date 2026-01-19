Liderii celor 27 de guverne ale Uniunii Europene se vor întâlni "în următoarele zile" pentru a discuta un răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a confisca Groenlanda, a anunțat duminică seară președintele Consiliului European, António Costa.

Summit de urgenţă al liderilor UE pentru a răspunde la ameninţările lui Donald Trump - Profimedia

Costa a convocat reuniunea extraordinară a Consiliului European după ce ambasadorii UE s-au adunat duminică la Bruxelles pentru a discuta declarația lui Trump de sâmbătă, conform căreia va cumpăra Groenlanda și va pedepsi cu tarife țările UE care îi stau în cale, relatează Politico.

Potrivit unui oficial UE și unui diplomat familiarizat cu planificarea, summitul este programat pentru joi, 22 ianuarie. Reuniunea liderilor, a spus oficialul, va fi "fizică" - necesitând participarea liderilor în persoană - mai degrabă decât o conferință telefonică virtuală.

Europenii pregătesc un răspuns economic la ameninţările lui Donald Trump privind Groenlanda.

Articolul continuă după reclamă

UE vrea să taxeze SUA cu taxe de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricţiona accesul companiilor americane pe piaţa blocului comunitar.

Măsurile de ripostă sunt elaborate pentru a oferi liderilor europeni un avantaj în cadrul întâlnirilor cruciale cu Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, potrivit FT, care citează oficiali implicaţi în pregătirile pentru întâlnirile din Elveţia.

Ei încearcă să găsească un compromis care să evite o ruptură profundă în alianţa militară occidentală, care ar reprezenta o ameninţare existenţială pentru securitatea Europei.

Lista taxelor vamale a fost întocmită anul trecut, dar a fost suspendată până pe 6 februarie pentru a evita un război comercial în toată regula. Reactivarea acesteia a fost discutată duminică de cei 27 de ambasadori ai UE, împreună cu aşa-numitul instrument anti-coerciţie (ACI), care poate limita accesul companiilor americane la piaţa internă, în timp ce blocul se lupta să găsească un răspuns la ameninţarea preşedintelui american cu taxe punitive.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰