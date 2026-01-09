Video Sute de mii de ruşi au rămas fără electricitate, după un atac al Ucrainei în regiunea Belgorod
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în regiunea rusă Belgorod, în urma unui atac ucrainean asupra infrastructurii energetice, a anunțat vineri guvernatorul local, Veaceslav Gladkov. Autoritățile susțin că sute de mii de locuitori au rămas și fără încălzire și apă, în timp ce lucrările de reparații sunt în desfășurare.
"La ora 06:00 dimineaţa vineri, 556.000 de persoane din şase municipalităţi au rămas fără electricitate şi aproape tot atâtea au rămas fără încălzire", după un atac cu rachete asupra infrastructurii, a declarat guvernatorul local Veaceslav Gladkov, potrivit Agerpres care citează AFP şi dpa.
De asemenea, aproape 200.000 de persoane au rămas fără acces la apă şi canalizare, a mai spus el. Regiunea Belgorod se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov.
Potrivit lui Gladkov, lucrările de reparaţii sunt în desfăşurare. El a subliniat că "situaţia este foarte dificilă" şi că se fac eforturi pentru conectarea la sistemele de rezervă.
Oficialul rus nu a oferit nicio informaţie cu privire la durata posibilă a penei de curent, spunând doar că va oferi noi informaţii în cursul după-amiezii.
De la începutul războiului, Rusia a bombardat sistematic Ucraina şi a distrus instalaţii energetice.
De la începutul războiului, Rusia a bombardat sistematic Ucraina şi a distrus instalaţii energetice.

În apărarea sa, Ucraina a atacat ţinte aflate mult în spatele frontierei ruseşti. Ea a vizat în principal instalaţiile industriei de petrol şi gaze pentru a împiedica aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse. De obicei, Kievul foloseşte drone cu rază lungă de acţiune în acest scop, iar utilizarea rachetelor este rară.
