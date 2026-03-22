Ţara din UE care introduce restricții la carburant. Alimentările, limitate la 50 l/zi pentru vehicule private

O ţară din Uniunea Europeană a limitat duminică, temporar, cantitatea de carburant care poate fi cumpărată la benzinării. Această măsură a fost luată pentru a gestiona penuria apărută la pompe, provocată parțial de alimentările transfrontaliere și de stocarea preventivă de combustibil, pe fondul războiului cu Iranul, relatează Reuters.

Alimentarea la staţiile de carburanţi este limitată la 50 de litri pe zi pentru vehiculele private şi la 200 de litri pentru persoane juridice şi antreprenori, inclusiv fermieri. Restricţiile vor rămâne în vigoare până la noi ordine, a anunţat sâmbătă seara premierul Robert Golob, potrivit Reuters, citat de News.ro.

"Vreau să vă asigur că există suficient combustibil în Slovenia, depozitele sunt pline şi nu vor exista penurii de carburant", a declarat Golob, care se confruntă în alegerile de duminică cu liderul populist de dreapta Janez Jansa.

Premierul a spus că problema nu ţine de stocuri, ci de transportul carburantului către staţiile de alimentare. Armata va folosi autocisterne pentru a ajuta comercianţii să transporte combustibilul către benzinării.

Petrol, cea mai mare companie de distribuţie de produse petroliere din Slovenia, s-a confruntat cu lipsa carburantului în ultimele zile, ceea ce a provocat cozi lungi la staţiile sale.

Mai multe benzinării au fost închise duminică

Multe benzinării Petrol din Slovenia au fost închise duminică. Staţiile operate de grupul ungar de petrol şi gaze MOL au rămas deschise, dar au limitat deja vânzările la 30 de litri pentru persoane fizice şi 200 de litri pentru companii.

Guvernul a cerut comercianţilor să transmită zilnic informaţii despre situaţia aprovizionării, pentru a putea introduce măsuri suplimentare dacă va fi necesar. De asemenea, autorităţile au recomandat pregătirea unor reguli speciale pentru şoferii străini.

"Astăzi nu am avut probleme pentru că am o aplicaţie cu care pot verifica unde pot alimenta. Dar ieri am stat mai mult de 20 de minute la coadă şi am putut alimenta doar 30 de litri de motorină", a spus Tamara Gale Beasinsky, profesoară în vârstă de 40 de ani, la o benzinărie din Ljubljana.

Un turist elveţian aflat în capitala Sloveniei, Sahli Pierre-Alain, a spus că nu se aştepta ca situaţia să fie legată atât de rapid de evenimentele din Iran.

