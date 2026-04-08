Țara din UE în care aproape 20% dintre benzinării au rămas fără carburanți

Criza carburanților lovește Franța după minivacanța de Paște: aproape 20% dintre benzinării au rămas fără unul sau mai multe tipuri de combustibil. Problemele de aprovizionare sunt puse pe seama blocajelor logistice și a cererii ridicate, în special la stațiile TotalEnergies, unde prețurile plafonate au atras un număr mare de șoferi.

Aproape una din cinci benzinării din Franța se confrunta, marți dimineața, cu lipsa unuia sau mai multor combustibili, după weekendul prelungit de Paște, a anunțat ministrul Energiei, Maud Bregeon.

"Există aproximativ 18% dintre stații în care cel puțin un combustibil nu este disponibil", a declarat oficialul, care este și purtătorul de cuvânt al Guvernului, pentru postul de radio RMC/BFMTV. "Aceste dificultăți se datorează problemelor logistice și de transport", a adăugat Maud Bregeon, în special la stațiile aparținând companiei petroliere franceze TotalEnergies, care a plafonat prețurile carburanților, ceea ce a dus la o creștere a cererii în benzinăriile sale, potrivit Agerpres.

Problemele de aprovizionare, principala cauză a crizei

Articolul continuă după reclamă

"83% dintre benzinăriile care se confruntă cu dificultăți sunt stații TotalEnergies", a precizat oficialul francez.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, gigantul petrolier francez TotalEnergies a plafonat prețul benzinei la 1,99 euro pe litru și al motorinei la 2,09 euro pe litru la cele 3.300 de stații de alimentare din Franța continentală. Această măsură urma să rămână în vigoare până marți.

În rândul altor benzinării, procentul celor care au rămas fără cel puțin un tip de combustibil este de doar aproximativ 4%, potrivit lui Maud Bregeon.

TotalEnergies evită să ofere cifre exacte privind situația din rețea

Separat, TotalEnergies a refuzat să precizeze numărul de benzinării din rețeaua sa afectate, marți, argumentând că situația "evoluează foarte rapid" și a subliniat că echipele sale "sunt mobilizate pentru a reaproviziona benzinăriile".

Având în vedere că cele 3.300 de stații TotalEnergies reprezintă aproximativ o treime din totalul benzinăriilor din Franța, sâmbătă, 4 aprilie, această penurie de combustibil afecta 12% din toate benzinăriile din țară, iar pe 1 aprilie, pondere ajunsese la 10%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰