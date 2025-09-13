Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal

Japonia e ţara centenarilor. Aproape 100.00 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani, un record istoric pentru ţară, pus pe seama unor factori aparent obişnuiţi, dar greu de urmat de oricine. Mai precis, japonezii au o dietă sănătoasă, sunt extrem de activi şi preţuiesc echilibrul.

Japonia are cea mai ridicată speranță de viață la nivel mondial, dar ţara se confruntă însă și cu una dintre cele mai rapide îmbătrâniri demografice, având o populație cu un stil de viață mai sănătos, dar cu o rată scăzută a natalității, scrie BBC.

Cea mai vârstnică persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, o femeie de 114 ani din Yamatokoriyama, un oraș de lângă Nara. Cel mai vârstnic bărbat este Kiyotaka Mizuno, de 111 ani, din orașul de coastă Iwata.

Ministrul sănătății, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe cei 87.784 de centenari femei și 11.979 de bărbați pentru longevitate și și-a exprimat „recunoștința pentru mulții ani de contribuții la dezvoltarea societății”.

Datele au fost publicate înainte de Ziua Vârstnicilor, sărbătoare națională celebrată pe 15 septembrie, când noii centenari primesc o scrisoare de felicitare și o cupă de argint din partea prim-ministrului. Anul acesta, 52.310 persoane au fost eligibile, a anunțat Ministerul Sănătății.

În anii 1960, Japonia avea cea mai mică proporție de persoane peste 100 de ani dintre țările G7. Situația s-a schimbat însă radical. Când guvernul a început recensământul centenarilor, în 1963, erau doar 153 de persoane de peste 100 de ani. În 1981 numărul a ajuns la 1.000, iar în 1998 depășise 10.000.

Secretul longevităţii japonezilor

Speranța mare de viață este atribuită în principal numărului mai mic de decese provocate de boli de inimă și de forme comune de cancer, precum cel de sân și de prostată. Japonia are și o rată scăzută a obezității, datorită unei alimentații cu puțină carne roșie și bogată în pește și legume.

În special femeile japoneze au o rată extrem de redusă a obezității, ceea ce explică de ce speranța lor de viață este mult mai mare decât a bărbaților. În timp ce în restul lumii consumul de zahăr și sare a crescut, în Japonia campaniile de sănătate publică au convins populația să reducă aportul de sare.

Un alt factor este stilul de viață activ: vârstnicii merg pe jos și folosesc transportul public mai mult decât cei din SUA și Europa. Radio Taiso, un program de exerciții de trei minute transmis la radio și TV încă din 1928, face parte din cultura japoneză și este practicat zilnic în comunități, consolidând sănătatea și coeziunea socială.

