Poliția din Noua Zeelandă a publicat primele imagini cu tabăra unde un tată fugar și-a ascuns, ani la rând, cei trei copii. Bărbatul a fugit cu copiii în 2021, după ce a pierdut custodia asupra lor. De atunci, trăiau în sălbăticie, iar autoritățile au presupus că erau sprijiniți de un complice. Individul a ales să-i ascundă în zone izolate, departe de autorități, pentru a evita să-i încredințeze mamei și instituțiilor statului.

Copiii lui Tom Phillips au fost găsiți luni în regiunea Waikato, la câteva ore după ce bărbatul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția, informează BBC.

Cei doi au fost localizați cu ajutorul celui de-al treilea copil, care se afla cu Phillips în momentul schimbului de focuri. Autoritățile au precizat că minorii sunt bine, dar că vor avea nevoie de timp pentru a se recupera după întreaga traumă.

Cu puțin timp înainte de Crăciunul anului 2021, Phillips a dispărut împreună cu copiii săi - Jayda, Maverick și Ember, care aveau atunci opt, șapte și cinci ani. Phillips "nu a ținut cont de siguranța copiilor și, la propriu, i-a pus în pericol", a declarat comisarul Richard Chambers marți, adăugând că acum aceștia se află în grija autorităților.

La locul de tabără, înconjurat de vegetație deasă, au fost găsite arme și muniții, precum și două ATV-uri parcate printre copaci.

Filmul evenimentului

Luni, în primele ore ale dimineții, polițiștii au răspuns unui apel privind o tentativă de jaf la un magazin agricol din micul oraș Piopio. Acolo a avut loc schimbul de focuri cu Phillips. Un polițist a fost grav rănit după ce Phillips a tras asupra lui cu o armă de mare putere. Comisarul Chambers a spus că "nu există absolut nicio îndoială" că intenția a fost de a-l ucide pe ofițer. Polițistul rănit a suferit mai multe intervenții chirurgicale şi o perioadă lungă de recuperare.

Cazul lui Phillips a ținut Noua Zeelandă cu sufletul la gură încă din ziua în care a devenit fugar, acum aproape patru ani. Deși evenimentele de luni par să fi pus capăt misterului, autoritățile încă încearcă să afle răspunsuri.

Anchetatorii vor să înțeleagă cum a reușit Phillips să evite capturarea, în ciuda unei anchete la nivel național și a mai multor semnalări, dar mai ales cum a avut acces la arme de foc.

