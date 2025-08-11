Marea întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin stârneşte îngrijorarea Europei. Reuniţi de urgenţă în Marea Britanie, liderii europeni cer îngheţarea conflictului din Ucraina, înainte de a se discuta despre cedarea de teritorii, la negocierea din 15 august. Vicepreşedintele american se teme că nicio soluţie nu va împăca ambele tabere. Pe de altă parte, şeful NATO e convins că Trump poate să pună presiune pe Putin. Liderul de la Kiev ar putea fi şi el invitat în Alaska, dar sigur nu se va aşeza la masă cu Putin și Trump. Din acest motiv, analiştii cred că planul de pace a fost deja stabilit, iar noile graniţe au fost deja trasate.

În timpul întâlnirii de urgenţă din Marea Britanie cu vicepreşedintele american JD Vance, liderii europeni au cerut ca ambele tabere să-şi retragă soldaţii din zone-cheie ale frontului, înainte să se discute despre pretenţiile teritoriale ale lui Vladimir Putin.

"Vom încerca să ajungem la o soluţie pe care atât ucrainenii, cât şi ruşii să o poată accepta. Probabil că atât ruşii, cât şi ucrainenii vor fi nemulţumiţi de rezultatul final. Dar nu cred că aceste negocieri se pot purta fără Donald Trump", a declarat JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Planul de pace care ar putea redesena harta Ucrainei

Vladimir Putin doreşte retragerea trupelor Kievului din două regiuni ucrainene parțial ocupate - Donețk și Luhansk. În schimb, Rusia și-ar retrage trupele din nord-estul regiunilor Harkiv și Sumî. Kievul a cerut garanţii de securitate pe termen lung, inclusiv o posibilă aderare la NATO. O linie roşie pentru preşedintele rus.

"Vinerea viitoare va fi importantă. Va fi despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în ceea ce priveşte încheierea acestui război teribil", a transmis Mark Rutte, secretarul general al NATO.

"Vedem intenţia ruşilor de a încerca să tragă Statele Unite pe sfoară. Nu vom permite asta. Toată lumea poate vedea că Rusia nu a făcut nici măcar un pas real către pace, nici pe teren, nici în aer", a spus Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

În urma presiunilor venite din Europa, Volodimir Zelenski ar urma să fie şi el invitat la mult aşteptata întâlnire dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Surse citate de CNN spun că va merge în Statele Unite, însă nu se va aşeza la masa negocierilor cu cei doi lideri, ci o să aibă întrevederi cu diplomaţi americani şi ruşi.

Trump şi Putin, înţelegere tacită

"În ciuda retoricii de tipul "Vladimir mă dezamăgeşte, o să impun sancţiuni", iată că procesul de negociere dintre Washington şi Moscova a continuat. Este clar că această întâlnire este pregătită de foarte mult timp şi este doar un moment de imagine al unei înţelegeri deja convenite între Washington şi Moscova. Pe străzile din Ucraina, vestea unei posibile încetări a focului este privită cu speranţă dar şi cu suspiciune", a explicat Ştefan Popescu, analist de politică externă.

"Văzând atâtea morți și știind că mama mea trăiește acum în Nikopol sub bombardamente, iar tatăl meu luptă, vreau ca toate acestea să se termine cât mai repede posibil. Înțeleg că mulți oameni își pot pierde casele, dar putem pierde și mai mult dacă continuăm. În timp ce liderii vorbesc de pace, pe front, ambele tabere încearcă să câştige cât mai mult teritoriu, înainte de întâlnirea istorică de vinerea viitoare", a spus un civil.

Ruşii au început să aducă tot mai multe trupe pe frontul din regiunea Zaporojie, iar ucrainenii au atacat cu drone o rafinărie din Saratov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰