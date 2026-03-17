Trump, contrazis: A fost avertizat că Iranul ar putea declanşa represalii împotriva ţărilor din Golf

Președintele Donald Trump a fost avertizat că un atac asupra Iranului ar putea declanșa represalii împotriva aliaților SUA din Golf, în ciuda afirmațiilor sale de luni, potrivit cărora reacția Teheranului ar fi venit ca o surpriză, au declarat un oficial american și două surse apropiate serviciilor de informații din SUA.

Evaluările serviciilor de informaţii nu au indicat că răspunsul Iranului era "o certitudine, dar cu siguranță se afla pe lista rezultatelor posibile", a spus una dintre surse, care a cerut să rămână anonimă. Președintele a declarat că atacurile lansate de Iranul împotriva Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Kuweitului au fost o surpriză, potrivit Reuters.

"Ei (Iran) nu trebuiau să atace toate aceste alte țări din Orientul Mijlociu. Nimeni nu se aștepta la asta. Am fost șocați", a spus Donald Trump.

Afirmația preşedintelui american a urmat altor declarații ale administrației care nu au fost susținute de raportările serviciilor de informații americane, precum că Iranul ar urma să aibă în curând un rachetă capabilă să lovească teritoriul SUA și că ar avea nevoie de două până la patru săptămâni pentru a produce o bombă nucleară pe care ar folosi-o ulterior.

Aceste acuzații și amenințarea iminentă reprezentată de Iran pentru SUA și forțele sale din regiune au fost printre motivele invocate de Trump și de unii dintre principalii săi consilieri pentru a justifica decizia de a se alătura Israelului în lansarea războiului aerian împotriva Iranului pe 28 februarie.

Trump a fost, de asemenea, informat înainte de operațiune că Teheranul ar putea încerca să închidă strâmtoarea Ormuz, au spus două surse apropiate situației.

În ultimele două săptămâni, drone și rachete iraniene au lovit mai multe ținte în statele din Golf, inclusiv baze militare americane și o bază din Emirate care găzduia trupe franceze, structuri civile precum hoteluri, aeroporturi și facilități energetice.

Iranul a oprit, de asemenea, aproape tot traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece 20% din aprovizionarea cu petrol, ceea ce a dus la creșterea prețurilor globale la energie.

Legislatorii democrați care au participat la sesiuni de informare ale administrației despre război săptămâna trecută au spus că nu au auzit de niciun pericol iminent care să fi necesitat lansarea conflictului de către SUA și Israel.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Biroul Directorului Serviciilor de Informații Naționale a refuzat să comenteze.

Avertizări privind un război regional

Oficialul american a spus că Trump a fost informat înainte de război că lovirea Iranului ar putea declanșa un conflict regional mai larg, care ar include represalii iraniene împotriva capitaleleor din Golf, mai ales dacă Teheranul ar considera că aceste țări aprobă sau susțin activ atacurile SUA.

Trump a repetat afirmația sa luni, în timpul unui eveniment de semnare în Biroul Oval, fiind întrebat dacă a fost surprins că nimeni nu l-a informat despre riscul ca Iranul să riposteze împotriva statelor din Golf.

"Nimeni, nimeni, nu, nu, nu. Cei mai mari experți, nimeni nu se aștepta să lovească", a răspuns Trump.

A doua sursă apropiată situației a spus că, înainte de atacurile SUA-Israel, comunitatea de informații a evaluat că planul Israelului de a lansa lovituri vizând eliminarea liderilor iranieni de top ar fi probabil urmat de represalii împotriva posturilor militare și diplomatice americane.

Administrația nu a ordonat plecarea personalului diplomatic din mai multe ambasade regionale până după începerea loviturilor aeriene.

Comunitatea de informații a avertizat, de asemenea, că Iranul "ar putea" să extindă represaliile asupra aliaților americani din regiune, a mai spus sursa.

