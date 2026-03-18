Dacă îl ascultați pe Vladimir Putin, ați crede că Rusia merge spre victorie în Ucraina și depășește orice provocări economice minore cu care se confruntă, datorită sprijinului poporului său patriotic. Pe 30 noiembrie, televiziunea de stat l-a arătat pe Vladimir Putin vizitând un post de comandă purtând uniformă militară, primind rapoarte despre ultima ofensivă. "Trupele rusești avansează practic peste tot", le-a spus Putin generalilor săi. Două zile mai târziu, a declarat la o conferință de investiții că "țara noastră și economia noastră abordează cu succes" orice problemă. Rusia, a adăugat el, era pregătită pentru un război cu Europa.

The Economist: Rusia nu este atât de rezilientă pe cât vrea să pară

În realitate, situația Rusiei este mult mai puțin confortabilă, relatează The Economist. Progresul armatei sale este sângeros și lent. Problemele sale economice se agravează. Starea de spirit a publicului cu privire la război s-a înrăutățit, un factor ciudat de important în dictatura lui Putin, care se bazează pe percepția unui sprijin masiv pentru a asigura obediența. Propaganda lui Putin și atacurile sale neobosite cu drone au ca scop în mare măsură convingerea Europei și a Americii că sprijinirea Ucrainei este inutilă.

Declarațiile recente ale lui Donald Trump sugerează că acest lucru funcționează. De fapt, el nu a reușit nici măcar să cucerească Donbasul în patru ani de încercări. Iar pentru ruși, decalajul dintre imagine și realitate se adâncește. Pe câmpul de luptă, Rusia trimite grupuri mici pentru a se infiltra în pozițiile ucrainene și a filma videoclipuri înainte ca acestea să fie distruse. Progresele reale, judecând după informațiile open source și bloggerii militari ruși, sunt mult mai puțin impresionante. Forțele ucrainene, însângerate și lipsite de oameni, încă dețin poziții în Pokrovsk, un oraș din prima linie pe care Rusia a susținut că l-a cucerit cu câteva săptămâni în urmă.

Economia Rusiei nu se prăbușește, dar începe să prezinte tensiuni. Anul viitor va fi cel mai greu de la invazia la scară largă a Rusiei. În ultimul an, veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 22%. Impulsul economic rezultat dintr-o creștere vastă a cheltuielilor militare a stagnat. Deficitul bugetar se apropie de 3% din PIB. Aceasta este o valoare modestă după standardele europene, dar Rusia primește puține investiții străine și nu se poate împrumuta pe piețele internaționale, spune Alexandra Prokopenko de la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, un think-tank cu sediul la Berlin.

Pentru a finanța războiul, guvernul rus este obligat să se împrumute pe plan intern, ceea ce poate fi inflaționist, și să majoreze impozitele.

Kremlinul cheltuie jumătate din bugetul său pentru forțele armate, complexul militar-industrial, securitatea internă și datorie. Războiul face economia mai activă, dar mai săracă, susține Prokopenko. Acesta susține locurile de muncă și activitatea industrială, dar produce puține active durabile sau câștiguri de productivitate.

Impozitele mai mari împovărează și mai mult economia civilă, care suferă deja de rate ale dobânzilor de două cifre și de lipsa forței de muncă. Fabricile de tancuri lucrează ore suplimentare, în timp ce producătorii de automobile reduc turele. Sectoarele industrial și militar au stagnat. Guvernul a recurs la extragerea de bani de la propria populație, ceea ce încalcă acordul politic pe care Putin l-a oferit implicit poporului rus.

La o conferință organizată în octombrie de un think-tank din Viena, experți din Rusia și din străinătate au descris schimbările atât în ​​economie, cât și în opinia publică din ultimul an. Oleg Vyugin, fost șef adjunct al băncii centrale a Rusiei, a declarat că Kremlinul a reușit inițial să majoreze cheltuielile pentru apărare, să mențină nivelul de trai și să recompenseze financiar pe cei implicați în război. Dar nu mai poate continua războiul fără a provoca durere.

Rușii încep să observe. Într-un sondaj recent, spune Vladimir Zvonovsky, sociolog din orașul rus Samara, numărul celor care spun că bunăstarea lor se deteriorează a fost triplu față de cei care spun că se îmbunătățește. Acum este la cel mai înalt nivel de la începutul războiului.

Acest lucru nu înseamnă că Putin caută pacea. Dar schimbă termenii în care poate continua războiul. Ponderea zeloților războiului nu a depășit niciodată 25% din populația rusă și nici cea a oponenților activi, spune Elena Koneva, sociolog; majoritatea tăcută se gândește la viața de zi cu zi, nu la ideologie. Sondajele de opinie îi pot considera susținători, dar acest sprijin este superficial, spune Sam Greene, expert în Rusia la King’s College London: "A spune că susții războiul este cea mai bună modalitate de a preveni ca războiul să-ți afecteze viața." Ei nu exprimă o opinie personală, ci orice cred ei că este dominantă în cercul lor.

Totuși, percepția despre ceea ce este dominant s-a inversat. În mai 2023, rușii credeau cu o marjă de 57% la 39% că majoritatea oamenilor din cercul lor social apropiat susțineau războiul. În octombrie 2025, în schimb, credeau cu o marjă de 55% la 45% că cei din cercul lor apropiat se opuneau în mare parte războiului sau erau împărțiți în mod egal. Lipsa de dorință de a participa la război este acum mai acceptabilă din punct de vedere social decât entuziasmul, spune Kirill Rogov.

Schimbarea este și mai clară în atitudinile față de veteranii „operațiunii militare speciale”. Propaganda oficială îi prezintă ca eroi de război. Însă un sondaj recent realizat de Levada, o firmă independentă de sondaje, a constatat că doar 40% dintre ruși îi văd în acest fel; majoritatea îi văd ca pe niște amenințători sau ca pe niște victime. Războiul, care până în ianuarie va dura mai mult decât bătălia Rusiei împotriva naziștilor din 1941-1945, nu inspiră nici mândrie, nici optimism.

În schimb, frustrarea crește. Într-un experiment recent, sondorii au împărțit respondenții în două grupuri aleatorii, întrebându-i pe unul ce și-ar dori și pe celălalt ce așteaptă. 88% din primul grup au spus că își doresc ca războiul să se încheie și ca atenția să se mute pe problemele sociale și economice. Dar doar 47% se așteptau ca Putin să realizeze acest lucru.

Kremlinul, care își realizează constant propriile sondaje, este conștient de astfel de sentimente. De asemenea, este conștient că încetarea războiului sau reducerea cheltuielilor militare nu vor rezolva problemele economice ale Rusiei.

Deoarece economia a devenit dependentă de producția militară, pacea este probabil să aducă noi probleme pe termen scurt, împreună cu întoarcerea acasă a soldaților traumatizați. În loc să pună capăt războiului, Putin își dublează eforturile, ceea ce necesită un control ideologic și o represiune din ce în ce mai mari.

