TikTok a şters zeci de conturi din Cehia care promovau "ştiri false şi propagandă" înaintea alegerilor

Platforma TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care au loc vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi ca afişând comportament neautentic, iar platforma a eliminat câteva zeci dintre acestea, a declarat pentru POLITICO Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii, scrie News.ro.

Campania electorală cehă a fost afectată de ştiri false şi propagandă, cu tactici variind de la site-uri web de dezinformare care traduceau conţinut direct din surse ruseşti sancţionate până la boţi care se dădeau drept candidaţi pe reţelele sociale.

Reţeaua locală de cercetare Online Risk Labs a declarat că a găsit 286 de conturi pe TikTok cu "o audienţă cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână", depăşind-o pe cea a multor lideri de partide politice, care păreau să promoveze partide extremiste precum Libertate şi Democraţie Directă (SPD) de extremă dreapta sau Destul! (Stačilo!) de extremă stânga.

Ambele partide ar putea, pentru prima dată de la căderea comunismului în 1989, să ajungă direct la guvernare, sau să ofere sprijin partidului populist de dreapta ANO al lui Andrej Babiš, care conduce în sondaje.

Articolul continuă după reclamă

Ce fel de conţinut postau conturile şterse de TikTok

"Conţinutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare şi naraţiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum şi demonstraţii ale puterii armatei ruse", a declarat Online Risk Labs.

La 1 august, TikTok a eliminat în mod proactiv 98,5% din conţinutul care încălca regulile sale privind integritatea alegerilor, dezinformarea şi conţinutul generat de AI, precum şi 46 de conturi care se dădeau drept oficiali, a declarat platforma pentru POLITICO.

"Am implementat în mod proactiv măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru electoral în aplicaţie pentru a oferi acces la informaţii autorizate despre vot", a declarat TikTok.

Comisia Europeană, dicuţii cu giganţii tehnologici înainte de alegerile parlamentare

Aproximativ 2,5 milioane de persoane utilizează TikTok în Cehia, o proporţie mult mai mică decât în România, unde alegerile prezidenţiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul ultranaţionalist şi sceptic faţă de NATO Călin Georgescu a apărut din senin şi a câştigat votul, impulsionat de conţinutul de pe TikTok, notează POLITICO.

Comisia Europeană a participat la o masă rotundă cu giganţii tehnologici Google, Meta, Microsoft, TikTok şi X, organizată de Oficiul ceh pentru telecomunicaţii pe 29 august, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier. Platformele "şi-au declarat disponibilitatea de a răspunde la potenţiale incidente", a declarat Oficiul ceh pentru telecomunicaţii, dar a subliniat responsabilitatea Comisiei în ceea ce priveşte riscurile sistemice.

