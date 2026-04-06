Serviciile sârbe îl contrazic pe Orban iar rivalii îl acuză de operațiune sub steag fals înainte de alegeri

Conducerea serviciilor militare secrete sârbe a declarat că Ucraina nu a fost implicată în presupusa tentativă de sabotaj cu explozibili asupra conductei de gaze TurkStream care leagă Serbia de Ungaria, contrazicând afirmațiile premierului ungar Viktor Orban, care sugera implicarea Kievului.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, un aliat apropiat al lui Viktor Orban, a anunțat pe 5 aprilie că autoritățile au descoperit "explozibili de o putere devastatoare" în apropierea conductei TurkStream care transportă gaz rusesc către Ungaria. Anunţul a fost făcut cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie, relatează POLITICO.

Orban a declarat duminică, după o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, că autoritățile sârbe au descoperit o "operațiune de sabotaj" în Voivodina, sugerând că Ucraina ar fi implicată. Premierul ungar a afirmat că Ucraina "lucrează de ani de zile pentru a rupe Europa de energia rusească" și reprezintă "o amenințare directă pentru Ungaria", fără a acuza însă oficial Ucraina.

În schimb, Duro Jovanic, directorul Agenției Militare de Securitate, adică serviciul de contra-informații al armatei sârbe, a declarat duminică seară că "nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze" acest complot, care implica "explozibili ambalați special, sigilați ermetic şi dispozitive care declanșează explozia"."Faptul că se cunoaște producătorul explozibilului nu înseamnă că acesta este și cel care a ordonat sau executat acțiunea", a spus el, adăugând că "marcajele arată că explozibilul a fost produs în SUA".

"Aveam date că o persoană dintr-un grup de migranți, cu pregătire militară, va încerca să execute o acțiune de sabotaj asupra infrastructurii de gaze", a mai precizat acesta.

Acuzațiile lui Orban au fost întâmpinate cu scepticism și de principalul său rival politic, Peter Magyar. Acesta a afirmat că Orban, care și-a construit campania electorală pe criticarea Ucrainei şi pe tema securității energetice, ar fi putut pune la cale o operațiune de tip "steag fals" cu ajutorul unor agenţi sârbi și ruși, deoarece partidul său, Fidesz, a scăzut în sondaje.

"Dacă Viktor Orban și propaganda lui folosesc această provocare în scop electoral este o recunoaștere clară că este o operațiune de tip steag fals planificată dinainte", a acuzat Magyar.

Ministerul de Externe al Ucrainei a respins "categoric" orice implicare și a criticat încercările de a "lega în mod fals Ucraina" de incident, sugerând că ar putea fi "cel mai probabil o operațiune sub steag fals a Rusiei" înainte de alegeri. Omologul său de la Budapesta a răspuns ironic pe X: "Da, aşa ca Nord Stream 2".

Kremlinul a afirmat luni că este foarte probabil să se găsească dovezi care să arate că Ucraina a amplasat explozibilii găsiţi lângă conductă, deşi în prezent nu există încă dovezi concludente.

Georgiana Dulgheru

