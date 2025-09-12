Pe 31 mai 2024, râul Natisone a înghițit vieţile a trei tineri români. Bianca Doroş, Patrizia Cormos și Cristian Molnar au murit înecați, în timp ce echipele de intervenție întârziau să ajungă la ei. Drama lor, trăită sub ochii lumii, în direct la televizor, a devenit una dintre cele mai dureroase tragedii recente din Friuli. La mai bine de un an de la acea zi, părinții și frații victimelor cer statului italian să răspundă pentru neputința și întârzierile care au costat trei vieți omeneşti. În instanță, prin avocatul Maurizio Stefanizzi, au depus cereri de despăgubire în valoare totală de 3,7 milioane de euro.

3,7 milioane de euro. Este suma cerută drept despăgubire pentru pierderile de vieţi omeneşti, dar şi pentru daune patrimoniale și morale, de către familiile Biancăi (20 de ani), Patriziei (23 de ani) și lui Cristian (25 de ani), cei trei tineri care și-au pierdut viața în râul Natisone, pe 31 mai 2024.

Potrivit avocatului Stefanizzi, responsabilitatea aparține atât persoanelor aflate în serviciu în acea zi, trei pompieri și un operator medical de la Sores, cât și instituțiilor de care aceștia aparţin: ministerul de Interne și Agenția Regională de Coordonare pentru Sănătate, relatează Rainews.

"Suferința părinților - scrie Stefanizzi - a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit prin înecare după peste 40 de minute de așteptare a salvatorilor, iar familiile au trăit acele clipe interminabile de angoasă aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat o traumă psihologică profundă", a declarat Maurizio Stefanizzi pentru presa din Italia.

Pentru familia Patriziei Cormos a fost solicitată suma de 1.269.000 euro, pentru familia Biancăi Doroş 1.200.000 euro, iar pentru familia lui Cristian Molnar 1.243.000 euro. Un total de 3.700.000 de euro, prejudiciul fiind calculat conform unui tabel unic național și potrivit jurisprudenței în materie.

Judecătorul de instrucție din Udine, la cererea avocatului inculpatului Maurizio Miculan, a stabilit deja judecata imediată pentru operatorul Sores aflat în serviciu la 31 mai 2024, căruia i se contestă în special întârzierea activării elicopterului de salvare și neutilizarea liniei de urgență pentru a solicita intervenția. Procesul este fixat pentru 17 noiembrie 2025, în fața judecătorului Mauro Qualizza. Operatorul Sores va fi judecat separat de ceilalți trei inculpați, toți aflați în serviciu la Sala Operațională a Comandamentului provincial al pompierilor din Udine. Dacă cele două proceduri nu vor fi unite, cei trei pompieri, asistați de avocații Buonocore și Mangoni, ar urma să compară în fața instanței pe 2 decembrie.

Strigătul după ajutor și agonia de 41 de minute

A trecut mai bine de un an de la tragedia de pe râul Natisone, când trei tineri români, Patrizia Cormos, Bianca Doroş și Cristian Molnar, și-au pierdut viața după ce au fost luați de o viitură bruscă. Pe 31 mai 2024, cei trei se aflau pe malul apei, în localitatea Premariacco. În acea zi, și-au parcat mașina pe un drum din apropiere, într-o zonă unde accesul era interzis, potrivit Il Gazzettino. Ajung sub pod, dar în câteva minute nivelul apei crește și începe să-i înconjoare.

Din acel moment, cei trei își dau seama că e aproape imposibil să iasă de acolo singuri, fără ajutor. Cu toate acestea, de la primul apel la salvatori trec 41 de minute. O așteptare eternă, pentru cineva care privește moartea în față. Pentru Patrizia, Bianca și Cristian, ajutorul a venit însă prea târziu: debitul râului a crescut de la 20 de metri cubi pe secundă la 135 de metri cubi pe secundă, între orele 11:30 și 13:35. Iar cei trei, în ciuda apelurilor și a panicii, au pierit înghițiți de ape.

Patrizia Cormos plânge la telefon cu operatorul pompierilor, în timp ce râul Natisone urcă tot mai mult. În același timp, Cristian Molnar strigă "Hilfe" (ajutor, în germană), iar Bianca Doroş este împietrită de frică. Vocea de la celălalt capăt al firului rămâne calmă, cere informații, fotografii, locația exactă pe WhatsApp și spune că salvatorii au fost alertați, dar "mai durează un pic".

Primul apel

Primul apel la 112 - Patrizia formează numărul la 13:29 și îi explică operatoarei ce se întâmplă. Apelul este transferat la pompieri. Redăm mai jos dialogul, difuzat de emisiunea Le Iene:

P: "Alo, suntem la Premariacco, am venit lângă un lac, e o cărăruie, suntem aici, s-a inundat tot"

V: "Știu că la Premariacco e un râu, Natisone. Poate e acela?"

P: "Nu știu dacă e acela, e prima dată când venim aici"

V: "Ce vedeți? Povestiți-mi"

P: "Suntem între copaci, aproape de un pod"

V: "Și care e problema? Vedeți apa crescând și sunteți cu mașina în apă?"

P: "Nu, nu, nu. Am venit pe jos, că nu se poate cu mașina. Apa a început să crească și am rămas blocați ca pe o insulă"

V: "Ah, am înțeles. Câți sunteți?"

P: "Suntem trei"

V: "Vedeți un pod cu arcade? Cu mașini care trec pe el?"

P: "Da, da, da"

V: "Bine, un pod curbat"

P: "Da, curbat. Vă rog să vă grăbiți, se inundă tot"

V: "Da, da, trimit imediat echipajul"

P: "Perfect. Mulțumesc"

Al doilea apel

După șase minute, la 13:36, Patrizia revine cu un nou apel:

P: "Sunt tot eu"

V: "Spuneți, doamnă"

P: "Apa se extinde, suntem blocați"

V: "Nu puteți urca mai sus?"

P: "Nu, nu. Apa e atât de mare că ne ia curentul"

V: "Încercați să înțelegeți dacă sunteți sub podul roman sau deasupra"

P: "Suntem sub, sub, sub pod"

V: "Cât de departe sunteți de pod?"

P: "Cam 200 de metri, văd podul în față, văd mașinile trecând"

V: "Puteți să-mi trimiteți locația pe WhatsApp?"

P: "Da, vă rog"

V: "Scrieți numărul acesta. Trimiteți-mi locația, doamnă. Venim, dar durează un pic. Încercați să urcați cât puteți"

P: "Nu putem, sunt crengi, nu știu dacă mă pot prinde de ceva"

V: "Aveți deja picioarele în apă?"

P: "În câteva minute, da. Nu știu, poate 10 minute sau chiar 2 minute și suntem în apă"

V: "Trebuie să vă agățați de ceva. Trimiteți-mi locația și venim, bine?"

P: "Așteptați, nu o găsesc pe WhatsApp... Gata, cred că a ajuns"

V: "Verificăm acum, stați acolo"

Operatorul lasă receptorul și spune cuiva: "E vineri, întreabă. Putem pregăti un elicopter?" Între timp, se aud strigătele lui Cristian: "Hilfe!"

V: "Doamnă, locația indică nordul podului..."

P: "E prima oară, nu știu exact unde"

V: "Sunt pereți de stâncă de-o parte și de alta?"

P: "Da, da, da"

V: "E o cascadă acolo?"

P: "Da, dar nu se vede. Curentul e foarte puternic. Vă rog, domnule..."

V: "Da, da... Țineți-vă bine, venim"

P: "În câte minute ajungeți?"

V: "Mai durează puțin. Suntem la Cividale, dar mai durează puțin"

P: "Vă rog, repede!"

Cividale del Friuli se află la 5 kilometri distanţă de Premariacco. Operatorul îi pune din nou în așteptare pentru 6 minute. În înregistrarea difuzată de Le Iene se aude muzica de așteptare a pompierilor, în fundal cu țipetele lui Cristian și plânsul Patriziei: "Vă rog". E 13:48, la 18 minute de la primul apel. Între timp, la 112 sună și o doamnă, doi tineri și un carabinier care văd scena și spun că "situația e gravă și urgentă", cerând intervenție imediată.

Al treilea apel

Ultimul apel al Patriziei este preluat tot de un operator 112 care redirecționează din nou la pompieri. Înainte să răspundă, un pompier comentează: "Iar doamna asta?"

P: "Mă auziți?"

V: "Da, vă aud. Care e situația?"

P: "Apa crește, nu mai avem mult timp. Vă rog!"

V: "Da, doamnă, venim. Mai durează un pic"

P: "Poate cu elicopterul, că altfel nu cred că ne puteți salva"

V: "Da, l-am activat și pe acela"

P: "Vă rugăm, nu mai putem. În două minute e totul sub apă și nu mai avem de ce să ne prindem, sunt curenți"

V: "De pe telefonul cu WhatsApp, trimiteți câteva poze cu zona, podul, ce se vede – avem nevoie de repere"

Patrizia trimite tot ce i se cere, inclusiv un video în care apare chipul înspăimântat al Biancăi. Apoi apelul se întrerupe. Cei trei se îmbrățișează și așteaptă ajutorul care ajunge la ora 14 cu prima echipă de pompieri. Un salvator se aruncă în apă, dar curentul e prea puternic. Echipa sosise cu o autoscară pe care o foloseau mai în față pentru un copac căzut pe șosea. Nu reușesc să-i salveze. Cristian e cel mai aproape de coardă, dar nu o poate apuca. Cei trei nu mai sunt îmbrățișați - curenţii puternici le-au rupt legătura. La 14:10, Natisone îi înghite. La 14:13 sosește elicopterul, dar e deja prea târziu.

