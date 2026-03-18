Moldova își face propriul RO-ALERT. Cum se va numi sistemul de la Chișinău

Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri lansarea unui sistem național de avertizare, prin care locuitorii vor fi informați direct pe telefon în situații de urgență, pe modelul RO-ALERT.

Guvernul a aprobat conceptul Sistemului de avertizare publică "MD-ALERT", care va permite informarea rapidă a populației în caz de pericol. "În prezent, țara noastră nu dispune de un mecanism eficient de avertizare publică, capabil să transmită în timp real mesaje către populație în situații de risc precum inundații, valuri de căldură extreme sau precipitații abundente. În acest context, instituirea unui sistem modern de alertare devine o necesitate pentru protejarea vieții și siguranței cetățenilor", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Când va deveni operaţional noul sistem

MD-ALERT va fi operațional în anul 2027, va funcționa prin intermediul rețelelor de comunicații mobile și va utiliza tehnologii moderne care permit transmiterea mesajelor direct către persoanele aflate în zonele vizate. Instalarea unor aplicații suplimentare nu va fi necesară. Astfel, populația va fi informată rapid, iar autoritățile vor putea interveni mai eficient.

Costul estimat pentru implementarea MD-ALERT este de aproximativ 5 milioane de euro, sumă care include și mentenanța pentru primii 5 ani. Suma este acoperită integral dintr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. După expirarea acestei perioade, costurile de întreținere, estimate la circa 340 de mii de euro anual, vor fi acoperite din bugetul de stat.

