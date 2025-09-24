Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trei români, reţinuţi după ce au încercat să fure bani din cutia milei de la o biserică din Austria

Doi dintre români au fost surprinşi chiar în timp ce încercau să spargă cutia cu donaţii. Au luat-o la fugă pe jos, într-o direcţie necunoscută.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 16:18
Trei români, reţinuţi după ce au încercat să fure bani din cutia milei de la o biserică din Austria masina de poliţie austriacă - Profimedia

A urmat o amplă operaţiune de căutare a celor doi la care au participat mai multe patrule de poliție din districtele Kitzbühel și Kufstein, precum și un elicopter al poliției, o dronă și trei echipe cu câini de serviciu.

Prinşi după o urmărire ca în filme

Pe baza mai multor indicii venite din partea populației, direcția de fugă a celor doi a putut fi restrânsă la o zonă împădurită de deasupra bisericii parohiale. Căutările efectuate în pădure nu au dus la nimic. Un alt indiciu a arătat că suspecții urcaseră într-un tren, se deplasaseră spre Westendorf și coborâseră acolo.

Articolul continuă după reclamă

În zona gării din Westendorf au fost în cele din urmă reținuți cei doi suspecți, ambii în vârstă de 33 de ani, dar şi un un alt român de 21 de ani, care i-ar fi ajutat să fugă. Doi dintre suspecți au recunoscut în fața polițiștilor, la momentul arestării, tentativa de furt din cutia milei, scrie polizei.gv.at.

Cei trei bărbați au fost duși ulterior la Secția de Poliție Kitzbühel. Cercetările și audierile sunt în desfășurare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cutia milei biserica romani austria
Înapoi la Homepage
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Ştiri externe » Trei români, reţinuţi după ce au încercat să fure bani din cutia milei de la o biserică din Austria