Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani, Cât va costa biletul
După o pauză de peste cinci ani, legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată. începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzaliznytsia va introduce o rută feroviară zilnică între Kiev și București, a anunțat Ministerul Comunităților, Teritoriilor și Dezvoltării Infrastructurii al Ucrainei, potrivit Mediafax.
Noua rută va lega Ucraina de România printr-un traseu care trece prin Kiev, Vinița, Jmerynka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, cu destinația finală Gara de Nord din București, potrivit Rubrika.
Durata călătoriei va fi de aproximativ 24 de ore: plecarea din Kiev va fi la ora 06:30, sosirea la București la ora 06:47 a doua zi. În sens invers, plecarea din București este programată la 19:10, cu sosire la Kiev la 19:41 a doua zi.
"Lansarea acestei rute este încă un pas spre integrarea Ucrainei în spațiul european de transport", au transmis reprezentanții companiei feroviare Ukrzaliznytsia.
Biletele pentru noul tren sunt deja disponibile online, iar prețul unei călătorii este de 3.979 de grivne (aproape 420 de lei).
