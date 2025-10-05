Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani, Cât va costa biletul

După o pauză de peste cinci ani, legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată. începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzaliznytsia va introduce o rută feroviară zilnică între Kiev și București, a anunțat Ministerul Comunităților, Teritoriilor și Dezvoltării Infrastructurii al Ucrainei, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 18:56
Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani, Cât va costa biletul Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani, Cât va costa biletul - arhivă

Noua rută va lega Ucraina de România printr-un traseu care trece prin Kiev, Vinița, Jmerynka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, cu destinația finală Gara de Nord din București, potrivit Rubrika.

Durata călătoriei va fi de aproximativ 24 de ore: plecarea din Kiev va fi la ora 06:30, sosirea la București la ora 06:47 a doua zi. În sens invers, plecarea din București este programată la 19:10, cu sosire la Kiev la 19:41 a doua zi.

"Lansarea acestei rute este încă un pas spre integrarea Ucrainei în spațiul european de transport", au transmis reprezentanții companiei feroviare Ukrzaliznytsia.

Articolul continuă după reclamă

Biletele pentru noul tren sunt deja disponibile online, iar prețul unei călătorii este de 3.979 de grivne (aproape 420 de lei).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tren ucraina bucuresti kiev
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri externe » Tren direct Bucureşti-Kiev, reintrodus după 5 ani, Cât va costa biletul