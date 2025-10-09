Antena Meniu Search
Donald Trump a jignit un reporter al CNN şi a descris postul de televiziune ca fiind unul "jalnic". CNN, alături de alte mari televiziuni din Statele Unite ale Americii precum ABC sau NBC, nu l-a susţinut pe Trump în campania pentru prezidenţiale.

Mai mulţi jurnalişti au fost invitaţi să pună întrebări la finalul unei întrevederi susţinută de preşedintele american pe tema "Antifa". Donald Trump a invitat-o pe Kristen Holmes, corespondent-șef al Casei Albe pentru CNN, să adreseze o întrebare, dar a întrerupt-o aproape imediat.

Trump, val de jigniri la adresa CNN

"Apropo, ăsta e CNN-ul care vorbește. Ca să știți, e una dintre cele mai proaste reportere pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i iau întrebarea. E o pierdere de timp", a fost reacţia lui Donald Trump. Holmes voia să adreseze o întrebare despre posibila încetare a focului dintre Israel şi Hamas.

În loc să-şi ceară scuze, Trump a revenit şi a criticat CNN-ul spunând că postul "va muri ca un câine" şi dacă ar lua orice om de pe stradă ar face o treabă mult mai bună decât jurnaliştii CNN.

