Donald Trump şi soţia sa şi-au încheiat vizita fastuoasă din Marea Britanie. Liderul american şi premierul britanic au încheiat un acord comercial de sute de miliarde de dolari, însă nu au reuşit să ajungă un acord pe probleme geopolitice. Trump a cerut Europei să facă primul pas şi să se debranşeze de la petrolul şi gazul rusesc, înainte ca Statele Unite să sancţioneze Rusia.

După un dineu grandios şi o vizită de stat la Rege, care i-a costat pe britanici 15 milioane de lire sterline (17.213.250 de euro), Donald Trump s-a întors acasă mulţumit. A semna acorduri comerciale de 350 de miliarde de dolari, majoritatea în domeniul tehnologiei şi inteligennţei artificiale.

"Ne ţinem companiile fericite, puternice şi sănătoase. Sunt încântaţi de ce s-a întâmplat. Nu le vine să creadă. Nu am mai văzut acest nivel de investiţii" a spus preşedintele american Donald Trump.

"Ce zi! 250 de miliarde de lire sterline care zboară de-o parte şi de cealaltă a Atlanticului. Este cel mai mare pachet de investiţii din istoria britanică" a spus Keir Starmer, premierul Regatului Unit.

Trump le cere europenilor să pună mai multă presiune pe Kremlin

Trump şi Starmer nu s-au înţeles însă pe tema recunoaşterii statului Palestina şi nici pe încheierea războiului din Ucraina. Premierul britanic i-a cerut lui Trump să pună mai multă presiune pe Vladimir Putin, dar preşedintele american a evitat un răspuns direct.

"Putin m-a dezamăgit, adică ucide mulţi oameni şi pierde mai mulţi oameni decât ucide. Sincer, soldaţii ruşi sunt ucişi într-un ritm mai rapid decât soldaţii ucraineni" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Ajuns la bordul Air Force, Trump a lăsat să se înţeleagă că nu simte că este momentul pentru un armistiţiu între Rusia şi Ucraina. Oricum, vrea ca ţările europene să renunţe la petrolul şi gazul rusesc. 8 ţări continuă să facă afaceri cu Moscova, printre ele Ungaria şi Slovacia, cu care Trump are o relaţie apropiată.

"Cum vine asta? Noi ar trebui să facem toate astea, iar ei cumpără petrol de la Rusia" a mai spus preşedintele SUA, Donald Trump.

După ce s-a lăudat că a rezolvat "Abberaijan", Trump a fost întâmpinat de o surpriză la Casa Albă

"Am reuşit să rezolvăm Abberaijan (n.r. - Azerbaidjan) şi Albania, de exemplu. A avut loc ani la rândul şi nu avea să se încheie vreodată" a fost declaraţia lui Donald Trump.

La întoarcerea în Washington DC, liderul de la Casa Albă a avut parte de o surpriză. O statuie aurie de 4 metri înălţime cu Donald Trump care ţine o monedă Bitcoin a fost expusă în faţa Capitoliului. Opera de artă a fost finanţată de mai mulţi investitori în criptomonede.

