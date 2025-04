Trump a spus că nu are nevoie de Elon Musk în administrația sa. Patronul X era de față: "Uite, stă chiar aici și nu-mi pasă"

Președintele Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie de Elon Musk în administrația sa, deși îl admiră și l-a susținut public. În timpul unei ședințe de guvern, Trump a vorbit despre relația sa cu CEO-ul Tesla și SpaceX și despre sprijinul său simbolic prin achiziționarea unei mașini Tesla.

"Elon a făcut o treabă fantastică. Uite, stă chiar aici și nu îmi pasă. Îmi place de el, dar nu am nevoie de el pentru nimic", a spus Trump în fața presei. Declarația a fost făcută chiar în timp ce Musk se afla în sală, zâmbind și dând din cap aprobator, potrivit Bussines Insider.

Trump a dezvăluit că a cumpărat recent o Tesla pentru a-l susține pe Musk. "Am cumpărat una și am zis: ‘Dă-mi prețul cel mai mare’. Am plătit mult pentru mașina aia", a povestit liderul de la Casa Albă.

Tăieri drastice de buget la DOGE

În prezent, Elon Musk lucrează pentru administrația Trump ca angajat guvernamental special la biroul DOGE, unde conduce o campanie agresivă de reducere a cheltuielilor publice. El a anunțat joi că DOGE va reduce aproape 150 de miliarde de dolari din bugetul anului fiscal 2026.

Aceste tăieri au provocat panică în guvern, dar și probleme pentru Musk. Tesla a fost ținta protestelor, iar unii proprietari au raportat că mașinile lor au fost vandalizate. "Dacă te uiți la știri, pare sfârșitul lumii. Văd mașini Tesla în flăcări la televizor", a spus Musk într-o întâlnire cu angajații.

Musk a cerut respect și calm în fața nemulțumirilor. "Înțeleg dacă nu vrei să cumperi produsul nostru, dar nu trebuie să-l arzi. E cam exagerat", a spus el.

Deși a fost un susținător fervent al lui Trump, Musk s-a distanțat recent de administrație după ce președintele a impus taxe vamale masive în peste 180 de țări. Musk a criticat și un consilier important al lui Trump, spunând că este "mai prost decât un sac cu pietre".

Musk se retrage curând din administrație

Potrivit legii, Musk nu poate lucra mai mult de 130 de zile într-un an ca angajat guvernamental special. Casa Albă a confirmat că el va pleca din funcție după finalizarea misiunii sale la DOGE.

"Elon va pleca din serviciul public când va termina treaba incredibilă pe care o face la DOGE", a anunțat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt pe X. Trump speră totuși ca Musk să mai rămână "cât mai mult posibil".

