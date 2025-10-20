Antena Meniu Search
Trump, acord de 8,5 miliarde de dolari cu Australia pentru pământuri rare

Președintele Donald Trump a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare cu prim-ministrul australian Anthony Albanese. Documentul a fost semnat la Casa Albă.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 22:03
Președintele Donald Trump și prim-ministrul australian Anthony Albanese au semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare, potrivit AP, citat de Mediafax. Cele două țări deschid o legătură comercială privind resursele critice ca un răspuns la noile restricții la exporturile Chinei.

Economia minieră a Australiei reprezintă o alternativă cheie pentru mineralele critice căutate de SUA

Beijingul a anunțat că guvernul chinez trebuie să aprobe orice export de materiale care conțin chiar și urme de pământuri rare originare din China sau care au fost produse cu tehnologie chineză.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentantul Comerțului din SUA a declarat că acest lucru oferă Chinei control asupra economiei globale, iar economia minieră a Australiei reprezintă o alternativă cheie pentru mineralele critice căutate de SUA.

Redactia Observator
