Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP, citată de news.ro.

Preşedintele SUA a avut o reacţie furioasă după această decizie a Beijingului afirmând că "China devine foarte ostilă". Tonul continuă să urce şi alimentează teneri cu privire la o relansarea a războiului comercial.

China este primul producător mondial al acestor materiale indispensabile industriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja de faptul că abuzează de această poziţie dominantă. Donald Trump a anunţat, între altele, controale ale exporturilor de softare-uri strategice către China.

