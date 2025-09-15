Antena Meniu Search
Donald Trump lasă de înţeles că a ajuns la un acord cu China privind TikTok: "Tinerii vor fi foarte fericiţi"

Președintele american Donald Trump a anunțat că vineri va vorbi cu liderul Chinei, XI Jinping. Trump a mai spus că discuțiile privind comerțul SUA-China au mers foarte bine. De asemenea, el a dezvăluit că s-a ajuns la un consens privitor la "o companie pe care tinerii americani şi-au dorit foarte tare să o salveze". 

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 17:12
"Marile discuții comerciale" din Europa dintre cele două superputeri au mers "foarte bine", a transmis luni președintele SUA pe rețeaua de socializare Truth Social. "Marea întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii și China a decurs foarte bine! Se va încheia în curând. De asemenea, s-a ajuns la un acord privind o anumită companie pe care tinerii din țara noastră și-au dorit foarte mult să o salveze. Vor fi foarte fericiți! Voi vorbi cu președintele Xi vineri. Relația rămâne una foarte puternică!", a mai scris liderul de la Casa Albă. Potrivit experților, compania la care se referă Donald Trump este TikTok. În ultimele luni, americanii și chinezii au căutat o soluție astfel încât compania din China să nu fie interzisă în SUA.

Ce presupune înţelegerea şi cum s-a ajuns în acest punct

Acordul ar urma să pună căpat la o saga de ani de zile începută în primul mandat al lui Donald Trump, când Washingtonul a cerut ca platforma TikTok, deținută de ByteDance să vândă activele americane către un proprietar susținut de SUA. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent a declarat că înțelegerea respectă preocupările de securitate națională și va fi finalizată vineri, în cadrul unei discuţii între Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Scott Bessent a precizat că discuțiile cu partea chineză au fost intense și au vizat exclusiv un cadru "echilibrat" pentru ambele părți. "Fără leadership-ul președintelui Trump și pârghia pe care el o oferă, nu am fi putut încheia acordul astăzi", a declarat oficialul american. Acordul ar urma să garanteze că datele utilizatorilor americani vor fi protejate și că platforma va funcționa într-un mediu compatibil cu reglementările SUA.

TikTok a fost la un pas de interzicere în ianuarie, după intrarea în vigoare a legii Foreign Adversary Controlled Applications Act, semnată de Joe Biden, care cerea vânzarea pachetului de acțiuni al ByteDance. Aplicația a fost offline pentru scurt timp pe 18 ianuarie, dar Trump, aflat atunci la începutul celui de-al doilea mandat, a semnat un ordin executiv care a amânat cu 75 de zile aplicarea interdicției. Termenul a fost prelungit de două ori, ultima dată până pe 17 septembrie.

Deşi Trump a fost un critic vehement al TikTok în primul său mandat, și-a schimbat poziția după ce a realizat că platforma a fost un instrument util în campania sa electorală din 2024.

