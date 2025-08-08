Trump anunţă un acord de pace "istoric" între Armenia şi Azerbaidjan. Spune că este meritul său exclusiv

Donald Trump a anunțat vineri, 8 august, un acord de pace "istoric" între Armenia și Azerbaidjan, care urmează să fie semnat la Washington, sub mediere americană. Liderii celor două foste republici sovietice vor semna mai întâi acorduri bilaterale cu Statele Unite, urmând apoi un tratat tripartit menit să încheie conflictul de decenii din Nagorno Karabah. Trump susține că reușita este meritul său exclusiv și propune chiar un coridor internațional de pace pe teritoriul Armeniei, în timp ce voci din administrația sa îl promovează pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace "istoric", mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP. "Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum. (Acest lucru se întâmplă acum) datorită lui TRUMP", a scris Trump joi seara pe reţeaua sa Truth Social.

El a precizat că o ceremonie de semnare a acordului de pace va avea loc în timpul acestui "summit istoric", la care vor participa preşedintele azer Ilham Aliev şi premierul armean Nikol Paşinian. Preşedintele american îi va primi mai întâi separat pe cei doi lideri şi va semna cu fiecare un acord bilateral între Statele Unite şi ţările lor, înainte de semnarea acordului tripartit la ora locală 16:15.

Potrivit CBS, acordul oferă Statelor Unite drepturi de dezvoltare a unui coridor de 43 de kilometri pe teritoriul armean, care va fi numit "Calea Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională" (TRIPP). Casa Albă nu a răspuns întrebărilor AFP cu privire la aceste informaţii.

Erevanul a confirmat că premierul armean se va întâlni cu preşedintele american "pentru a consolida parteneriatul strategic dintre Armenia şi Statele Unite". Guvernul armean a adăugat că "o întâlnire trilaterală (...) cu Donald Trump şi preşedintele azer (va) avea de asemenea loc pentru a contribui la pacea, dezvoltarea şi cooperarea economică în regiune".

Ultima întâlnire dintre Nikol Paşinian şi Ilham Aliev, pe 10 iulie la Abu Dhabi, nu a condus la niciun progres tangibil. Enclava Karabah este recunoscută pe plan internaţional ca făcând parte din Azerbaidjan, însă ea a fost controlată timp de trei decenii de separatiştii armeni după un război pe care l-au câştigat în urma destrămării URSS şi care a provocat exodul a aproape tuturor azerilor care locuiau acolo.

Baku a recucerit parţial această enclavă în timpul unui nou război în toamna anului 2020, apoi complet în timpul unei ofensive fulger în septembrie 2023, provocând la rândul său exodul a peste 100.000 de armeni din Karabah.

Dorind să depăşească conflictul, Baku şi Erevan au convenit în martie asupra textului unui tratat de pace, salutat de unii ca un posibil punct de cotitură în relaţiile lor. Însă Baku, victorios, cere ca Armenia să îşi modifice mai întâi Constituţia pentru a renunţa oficial la orice pretenţii teritoriale asupra Karabah, o măsură care ar rupe legăturile sale cu regiunea, considerată de armeni patria lor ancestrală.

Premierul armean Nikol Paşinian s-a declarat pregătit să se conformeze în interesul unei păci durabile, anunţându-şi intenţia de a organiza un referendum constituţional în 2027. Însă trauma pierderii enclavei Karabah continuă să divizeze ţara sa.

Premiul Nobel pentru Pace, obsesia lui Trump

Liderul american s-a lăudat luna trecută că a oprit "vreo cinci războaie". "E mai mult decât momentul ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace", declara, într-o conferință de presă susținută pe 31 iulie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Afirmația ei a stârnit atunci reacții împărțite între neîncredere și ironie din partea opozanților miliardarului republican. Leavitt a susținut că, de la revenirea sa la putere, pe 20 ianuarie, președintele republican a contribuit la încheierea "unui armistițiu sau acord de pace pe lună" și a dat ca exemple medierile acestuia între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Rwanda și Republica Democrată Congo (RDC), Serbia și Kosovo.

Lista candidaților la Premiul Nobel nu este făcută publică de Comitetul Norvegian care acordă distincția, însă Israelul, Cambodgia și Pakistanul au anunțat recent că l-au nominalizat pe Donald Trump.

