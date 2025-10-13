Trump cere grațierea lui Netanyahu. "Cui îi pasă de niște trabucuri și șampanie?"

Fostul președinte american Donald Trump i-a solicitat președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu, aflat în proces pentru corupție, fraudă și abuz de încredere. Declarația a fost făcută în fața parlamentului israelian, în contextul acuzațiilor privind primirea de cadouri de lux.

Președintele SUA, Donald Trump, se adresează Knessetului, parlamentul Israelului, pe 13 octombrie 2025, la Ierusalim - Getty Images

Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu, aflat în proces pentru corupție, fraudă și abuz, într-un caz legat de acceptarea de cadouri de lux, anunță The Times of Israel, citat de Mediafax.

Luni, în cadrul adresării în fața parlamentului israelian, președintele Trump s-a adresat omologului său israelian, Isaac Herzog: "Am o idee, de ce nu îl grațiați pe Netanyahu?".

"Cui îi pasă de niște trabucuri și șampanie?"

Articolul continuă după reclamă

Făcând referire la scandalul privind primirea de cadouri, Trump a adăugat: "Cui îi pasă de niște trabucuri și șampanie?".

Trump a mai cerut încetarea procesului împotriva premierului israelian. În această vară, el a postat pe platforma Truth Social un mesaj prin care califica ancheta drept "o vânătoare de vrăjitoare".

Procesul lui Netanyahu, început în 2020, îl acuză de corupție, fraudă și abuz de încredere în trei dosare care implică favoruri politice și primirea de cadouri de lux.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰