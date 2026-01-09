Trump: Doar moralitatea şi mintea mea mă pot opri în politica externă. Nu am nevoie de dreptul internaţional

Donald Trump a spus, într‑un amplu interviu acordat publicației The New York Times, că nu are nevoie de dreptul internațional şi că doar propria sa moralitate și minte îl pot opri din acțiune în materie de politică externă. Potrivit lui, Statele Unite ar putea rămâne implicate ani de zile în Venezuela. Între timp însă, senatorii americani încearcă să‑i mai taie elanul, au aprobat o rezoluție care îl obligă să obțină acordul Congresului înainte de a lansa noi acțiuni militare împotriva Venezuelei. Oficialii de la Caracas au început să elibereze deținuții considerați prizonieri politici de către grupurile pentru drepturile omului, într‑un gest descris de oficiali drept un semn de bunăvoință și un semn al dorinței de pace.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un lung interviu acordat The New York Times că doar propria sa "moralitate şi minte" pot constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite, adăugând că "nu are nevoie" de dreptul internaţional. Declaraţiile au fost făcute în contextul capturării preşedintelui venezuelean Nicolass Maduro de către forţele americane şi în timp ce europenii sunt îngrijoraţi de o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA.

Întrebat miercuri seară dacă vede vreo limită a acţiunilor sale în străinătate, Donald Trump a răspuns: "Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Mintea mea. Acesta este singurul lucru care mă poate opri". "Nu am nevoie de dreptul internaţional", a declarat el pentru New York Times. "Nu caut să rănesc oamenii", a adăugat Donald Trump.

Întrebat dacă Statele Unite trebuie să respecte dreptul internaţional, el a răspuns: "Da, dar depinde de care este definiţia ta pentru dreptul internaţional". Washingtonul nu este membru al Curţii Penale Internaţionale (CPI), care judecă criminalii de război, şi a criticat adesea deciziile Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), cea mai înaltă instanţă a ONU.

Donald Trump s-a confruntat cu probleme juridice în propria ţară: a fost pus sub acuzare de două ori de Congres în timpul primului său mandat, apoi condamnat pentru plăţi ascunse către actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels şi s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru tentativă ilegală de a inversa rezultatele alegerilor din 2020 înainte ca revenirea sa la putere să ducă la abandonarea cazului.

Deşi s-a autoproclamat "preşedintele păcii", Trump a lansat atacuri aeriene împotriva Iranului şi Nigeriei înainte de intervenţia sa în Venezuela. Întrebat în ceea ce priveşte Groenlanda, dacă preferă să păstreze integritatea NATO sau să preia controlul asupra teritoriului autonom danez, Trump a răspuns că "aici am de ales".

Consilierul său apropiat Stephen Miller a declarat luni că, deşi "se poate vorbi cât se doreşte despre subtilităţile afacerilor internaţionale", "trăim într-o lume (...) care este guvernată de putere, de forţă".

