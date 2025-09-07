Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Suntem pregătiţi să impunem noi sancţiuni

Președintele american Donald Trump a făcut aluzie, duminică, la faptul că are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 21:09
Trump, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Suntem pregătiţi să impunem noi sancţiuni Donald Trump. 7 septembrie 2025 - ProfiMedia

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni împotriva Rusiei, preşedintele american a răspuns: "Da, sunt!".

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri Moscova cu noi sancţiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forţelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puţin cinci morţi şi lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Articolul continuă după reclamă

Duminică dimineaţă, ministrul american al finanţelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt "pregătite să sporească presiunea" asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel.

Trump, nemulţumit de ţările UE care achiziţionează petrol rusesc

Donald Trump a ameninţat că va lua măsuri împotriva ţărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanţarea efortului de război al acesteia şi a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este "foarte nemulţumit" că multe ţări din UE achiziţionează petrol rusesc, afirmase de altfel preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.

"Dacă SUA şi UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancţiuni, asupra taxelor vamale împotriva ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuşi. Şi aceasta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor", a insistat Scott Bessent duminică.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina sua donald trump sanctiuni
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică?
Observator » Ştiri externe » Trump, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Suntem pregătiţi să impunem noi sancţiuni