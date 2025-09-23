Donald Trump şochează lumea! Dă vina pe paracetamol pentru autism, dar oamenii de ştiinţă îl contrazic! Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia Europeană pentru Medicamente insistă chiar că declaraţiile lui sunt iresponsabile şi periculoase. Liderul de la Casa Albă a explicat, însă, că aşteaptă de 20 de ani să facă acest anunţ despre analgezicul vândut în Statele Unite sub numele de Tylenol.

"Medicamentul cunoscut sub numele de Tylenol luat în timpul sarcinii poate fi asociat cu un risc foarte crescut de autism", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Preşedintele Statelor Unite a fost contrazis rapid de preşedintele Colegiului Obstetricienilor americani.

"Autismul şi tulburările de spectru au multiple fațete. Se transmit în familie, există în mod clar o componentă genetică", a declarat Dr. Steven Fleischman preşedinte Colegiul Obstetricienilor.

Articolul continuă după reclamă

Trump, după declaraţiile despre paracetamol

Fie că se numeşte Tylenol sau paracetamol, analgezicul este, însă, sigur şi singurul pe care femeile însărcinate pot să îl ia când au febră, anunţă la unison oamenii de ştiinţă.

"Nu am găsit nicio dovadă că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autismul copiilor", transmite Agenţia Europeană pentru Medicamente. Dovadă, un studiu realizat pe aproape două milioane şi jumătate de suedezi timp de 24 de ani. Donald Trump susţine că declaraţiile lui se bazează pe o analiză făcută la Harvard asupra studiilor din domeniu. În Statele Unite, cazurile de autism au explodat în ultimele decenii a explicat el, iar acum, unu din 31 de copii americani este afectat de această tulburare.

"Agenţia pentru medicamente şi alimente va emite o notificare medicală cu privire la riscul asociat cu acetaminofenul în timpul sarcinii și va începe procesul de modificare a etichetei de siguranță", a declarat Robert F. Kennedy, secretarul Sănătăţii.

Donald Trump a continuat să şocheze lumea medicală şi a dat sfaturi despre vaccinurile pentru copii.

"Nu vrem mercur în vaccinuri, nu vrem aluminiu în vaccinuri. Vaccinul ROR (împotriva rujeolei, oreionului şi a rubeolei - n.r.) ar trebui făcut separat. Asta simt eu. Nu sunt doctor, dar îmi spun părerea", a mai spus Donald Trump, preşedintele SUA.

La conferinţă, oficiali şi mamele unor copii care suferă de autism l-au binecuvântat pe Donald Trump şi i-au mulţumit pentru anunţul făcut.

La final, Trump a anunţat că Statele Unite vor începe tratarea autismului cu un medicament destinat bolnavilor de cancer, după un studiu făcut pe 40 de persoane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰