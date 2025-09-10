Președintele Trump este vizibil furios și frustrat în ceea ce priveşte atacul israelian asupra orașului Doha, spunând că este "foarte nemulțumit de fiecare aspect al acestuia" .

Trump, furios pe decizia Israelului de a bombarda Doha: "Nu e o situație bună" - Hepta

Vorbind aseară cu jurnaliștii la Washington, preşedintele Trump și-a exprimat deschis nemulțumirea, relatează BBC:

"Nu sunt încântat de întreaga situație. Nu e o situație bună, dar voi spune atât - vrem ca ostaticii să fie eliberați, însă nu suntem deloc mulțumiți de felul în care s-au desfășurat lucrurile astăzi."

El a adăugat: "Nu mă mai surprinde nimic, mai ales când vine vorba despre Orientul Mijlociu."

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a scris că decizia de a lansa atacul a fost luată de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și nu de el. Iar până când administrația sa a fost informată despre atac, prin intermediul armatei americane, era deja prea târziu pentru a opri bombardamentele.

Trump: Nu a servit nici obiectivelor Israelului, nici celor ale Americii

Acesta a mai spus că bombardarea unilaterală a Qatarului, pe care l-a descris drept un aliat și prieten apropiat al Statelor Unite, nu a servit nici obiectivelor Israelului, nici celor ale Americii.

Președintele Trump a declarat că a discutat atât cu premierul Israelului, cât și cu emirul Qatarului, pentru a-i asigura că un astfel de atac nu se va mai repeta pe teritoriul lor.

Președintele american Donald Trump a mai spus: "Nu suntem încântați de felul în care s-au desfășurat lucrurile astăzi." El a precizat că a aflat despre atac de la armata americană, în timp ce loviturile erau deja în desfășurare. Totodată, a afirmat că eliminarea Hamas "este un obiectiv justificat".

Liderii Marii Britanii, Franței și ONU au condamnat atacul.

